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Fudbaleri Partizana dočekali su Mačvu u okviru 15. kola Superlige Srbije.

Povela je Mačva golom Đurića, a onda je na scenu stupio Ibrahim Zubairu, koji je evrogolom pocepao mrežu gola ekipe iz Šapca!

Partizan - Mačva, Super liga Srbije 8.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Podsetimo, prethodni trener Partizana Saša Ilić, odstranio je Zubairua iz tima zbog navodne nediscipline, međutim, brzonogo krilo je ponovo u timu i sada je lepim golom to i vratio.

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Adem Ljajić crveni karton  Izvor: Arena Sport 10