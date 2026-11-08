Ibrahim Zubairu se vratio u tim Partizana i postigao evrogol protiv Mačve, čime je pokazao svoj talenat nakon isključenja od Saše Ilića.
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SAŠA ILIĆ GA JE ODSTRANIO IZ TIMA, A SADA JE POSTIGAO EVROGOL: Zubairu pocepao mrežu kao Dembele! (VIDEO)
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Povela je Mačva golom Đurića, a onda je na scenu stupio Ibrahim Zubairu, koji je evrogolom pocepao mrežu gola ekipe iz Šapca!
Partizan - Mačva, Super liga Srbije 8.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Podsetimo, prethodni trener Partizana Saša Ilić, odstranio je Zubairua iz tima zbog navodne nediscipline, međutim, brzonogo krilo je ponovo u timu i sada je lepim golom to i vratio.
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