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Fudbaleri Partizana i Mačve trenutno igraju utakmicu 15. kola Super lige Srbije, a nakon prvih 45 minuta rezultat je 1:2.

Mačva je povela, Zubairu potom poravnao rezultat, ali je Danilo Knežević u 36. minutu doneo novu prednost svom timu.

Partizan - Mačva, Super liga Srbije 8.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Čolović je centrirao, Milošević odbranio prvi šut, a Danilo Knežević je naleteo na odbitak i postigao gol.

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Adem Ljajić crveni karton  Izvor: Arena Sport 10