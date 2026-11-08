Mačva je ponovo šokirala Partizan, postigavši drugi gol u uzbudljivoj utakmici 15. kola Super lige Srbije.
Fudbal
NEVEROVATNO! ODBRANA CRNO-BELIH SE PONOVO RASPALA! Ovako lako nije ni u igrici - pogledajte kako je Mačva postigla drugi gol protiv Partizana!
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Fudbaleri Partizana i Mačve trenutno igraju utakmicu 15. kola Super lige Srbije, a nakon prvih 45 minuta rezultat je 1:2.
Mačva je povela, Zubairu potom poravnao rezultat, ali je Danilo Knežević u 36. minutu doneo novu prednost svom timu.
Partizan - Mačva, Super liga Srbije 8.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Čolović je centrirao, Milošević odbranio prvi šut, a Danilo Knežević je naleteo na odbitak i postigao gol.
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