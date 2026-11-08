Trener Partizana, Aleksandar Stanojević, komentarisao je poraz od Mačve, ističući naivne greške u odbrani i slabost u napadu.
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STANOJEVIĆ NAKON MAČVE: "ŠTA REĆI"? Evo kako je video novi poraz Partizana!
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Fudbaleri Partizana doživeli su novi šok pošto ih je u Humskoj isprašila ekipa Mačve rezultatom 2:1 u 15. kolu Superlige Srbije.
Posle meča kratku izjavu je dao trener crno-belih Aleksandar Stanojević:
Partizan - Mačva, Super liga Srbije 8.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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- Šta reći? Teško nam je posle svega! Gledamo neku našu realnost. Primili smo dva naivna gola, a u napadu smo bili jalovi - rekao je Stanojević.
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