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Dosta je bilo! Fudbaleri Mačve zadali su Partizanu novi bolan udarac u Humskoj i dodatno produbili krizu crno-belih, koji se sada nalaze u donjem delu plej-aut zone, sa sve manjim izgledima da narednog leta zaigraju u evropskim kvalifikacijama.

Klub koji je nekada predstavljao strah i trepet, kako u domaćim okvirima, tako i na evropskoj sceni, danas je došao u situaciju da mu plasman u Evropu deluje kao ozbiljan podvig. Ukoliko ne napravi čudo i ne osvoji Kup Srbije, Partizan bi mogao da ostane bez evropskih kvalifikacija, što bi predstavljalo još jedan težak udarac za ionako uzdrmanog velikana iz Humske.

1/10 Vidi galeriju Partizan - Mačva, Super liga Srbije 8.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nezadovoljstvo na tribinama bilo je više nego očigledno. Nakon novog neuspeha i poraza od Mačve u Humskoj, sa tribina se jasno čulo "Uprava, napolje". Navijačima je očigledno ponestalo strpljenja za ljude koji vode klub, a sve glasniji protesti predstavljaju još jedan pokazatelj koliko je poverenje u rukovodstvo poljuljano.

Poruka je jasna - Grobari više ne žele prazna obećanja, već konkretne promene. Partizan je previše veliki klub da bi se ovakvi rezultati i stanje smatrali prihvatljivim.

I zato je krajnje vreme da se neko zapita dokle više!

Trener Aleksandar Stanojević, koji je nastavio tamo gde je Saša Ilić stao, ali i kompletna uprava kluba, moraju da stave prst na čelo i preuzmu odgovornost za stanje u kojem se Partizan nalazi.

Posebno je teško razumeti zbog čega se Aleksandar Stanojević ponovo vratio u Humsku. Njegov prethodni mandat iz 2024. godine završen je pravom evropskom katastrofom. Partizan je pod njegovim vođstvom eliminisan iz kvalifikacija za sva tri UEFA takmičenja – Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencije. Kao šlag na tortu stigao je debakl u večitom derbiju, kada je Crvena zvezda slavila sa 4:0.

Nakon tog poraza usledile su i dramatične scene u Humskoj. Stanojević se na konferenciji za medije pojavio sa flasterima na glavi, pošto je povređen u incidentu nakon utakmice, a ubrzo je podneo ostavku i napustio klub. Upravo zbog svega što se dogodilo tada, njegov novi povratak izaziva dodatna pitanja. Na osnovu čega je procenjeno da je upravo on čovek koji može da izvuče Partizan iz duboke krize?

1/4 Vidi galeriju Rasim Ljajić na konferenciji za medije posle Skupštine FK Partizan Foto: Petar Aleksić

Ovo što gledamo daleko je ispod svakog nivoa kluba kakav je Partizan. Nisu crno-beli stvoreni da se zadovoljavaju preživljavanjem u donjem delu tabele, niti da im svaki novi poraz dodatno urušava ionako poljuljano dostojanstvo.

Vreme je da se palica rukovođenja prepusti nekome drugom. Partizanu su potrebni novi ljudi, nova energija, jasna vizija i odgovornost za ono što se radi u klubu. Ovako više ne može!

Posebno boli činjenica da je čitava situacija mogla da bude rešena mnogo ranije. I pre i posle Hetafea postojala je prilika za ozbiljan rez. Uprava je najpre ponudila ostavku, a zatim se predomislila i nastavila po starom. Umesto promena, Partizan je nastavio da tone, a navijači su ponovo ostali taoci loših odluka.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Stanojević, promocija u Humskoj Foto: Kurir Sport, Starsport

Sada više nema prostora za nova opravdanja, prazna obećanja i prebacivanje odgovornosti. Partizan je srozan na svim poljima, a posledice takvog vođenja kluba postaju sve očiglednije.

Dosta je bilo igranja sa sudbinom Partizana! Vreme je da oni koji su doveli klub u ovakvu situaciju odu iz Humske i prepuste mesto ljudima koji će znati da vrate crno-bele tamo gde pripadaju.

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