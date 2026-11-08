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Po završetku utakmice u Humskoj, sukobili su se ljudi sa klupa Partizana i Mačve.

Mačva je priredila senzaciju i sa 2:1 savladala Partizan u 15. kolu Super lige Srbije.

1/10 Vidi galeriju Partizan - Mačva, Super liga Srbije 8.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Odmah pošto je sudija Pavle Ilić odsvirao kraj, kamere su prikazale kako su u verbalni sukob ušli direktor Partizana Radosav Petrović i trener Mačve Nemanja Glušica.

Trener Partizana Aleksandar Stanojević je dotrčao da razdvoji Petrovića i Glušicu, ali je i sam ušao u verbalni sukob sa jednim članom stručnog štaba kluba iz Šapca.