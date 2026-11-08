Fudbaleri Mačve pobedili su večeras u Beogradu ekipu Partizana sa 2:1, u utakmici 15. kola Super lige Srbije.
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POGLEDAJTE NOVU BRUKU PARTIZANA! Ovako je Mačva odnela sva tri boda iz Humske - ovo su najzanimljiviji momenti sa današnje utakmice! VIDEO
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Gosti iz Šapca poveli su preko Vasilija Đurića u osmom minutu, da bi izjednačenje crno-belima osam minuta kasnije doneo Ibrahim Zubairu.
Mačva je do novog vođstva došla pogotkom Danila Kneževića u 36. minutu, što je bilo dovoljno za pobedu na stadionu u Humskoj.
Partizan - Mačva, Super liga Srbije 8.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Partizan na 10. mestu Super lige Srbije ima 17 bodova, dok je Mačva 11. sa četiri boda manje.
Sledi pauza zbog obaveza reprezentacija u Ligi nacija, a nakon toga Partizan gostuje IMT-u, a Mačva dočekuje Vojvodinu.
Pogledajte najzanimljivije momente sa današnje utakmice:
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