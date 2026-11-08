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Istorijski trijumf režirali su Šapčani u Beogradu! Mačva je u Humskoj savladala Partizan rezultatom 2:1 i priredila veliko iznenađenje, zadavši crno-belima novi bolan udarac.

Ovaj rezultat predstavlja ogroman podstrek za ekipu iz Šapca, koja vodi grčevitu borbu za opstanak i kojoj je svaki bod od presudnog značaja.

1/10 Vidi galeriju Partizan - Mačva, Super liga Srbije 8.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nakon utakmice pred kamere televizije "Arena Sport" izašao je trener pobedničkog sastava Nemanja Glušica, koji nije krio zadovoljstvo, ali je ostao skroman uprkos velikom podvigu.

- Momcima čestitam. Ovo je velika pobeda za nas. Držali smo se egal 90 minuta. Pokazali smo ozbiljan kvalitet u oba pravca. Borimo se za opstanak, svaki bod nam je bitan - poručio je Glušica.

Šapčani su tako napravili jedan od najvećih rezultata u svojoj novijoj istoriji, dok Partizan mora da traži odgovore nakon još jednog bolnog posrtanja pred svojim navijačima.

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