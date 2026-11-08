GLUŠICA NAKON ISTORIJSKE POBEDE U HUMSKOJ: "Pokazali smo ozbiljan kvalitet"!
Istorijski trijumf režirali su Šapčani u Beogradu! Mačva je u Humskoj savladala Partizan rezultatom 2:1 i priredila veliko iznenađenje, zadavši crno-belima novi bolan udarac.
Ovaj rezultat predstavlja ogroman podstrek za ekipu iz Šapca, koja vodi grčevitu borbu za opstanak i kojoj je svaki bod od presudnog značaja.
Nakon utakmice pred kamere televizije "Arena Sport" izašao je trener pobedničkog sastava Nemanja Glušica, koji nije krio zadovoljstvo, ali je ostao skroman uprkos velikom podvigu.
- Momcima čestitam. Ovo je velika pobeda za nas. Držali smo se egal 90 minuta. Pokazali smo ozbiljan kvalitet u oba pravca. Borimo se za opstanak, svaki bod nam je bitan - poručio je Glušica.
Šapčani su tako napravili jedan od najvećih rezultata u svojoj novijoj istoriji, dok Partizan mora da traži odgovore nakon još jednog bolnog posrtanja pred svojim navijačima.
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