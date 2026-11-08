Slušaj vest

Istorijski trijumf režirali su Šapčani u Beogradu! Mačva je u Humskoj savladala Partizan rezultatom 2:1 i priredila veliko iznenađenje, zadavši crno-belima novi bolan udarac.

Ovaj rezultat predstavlja ogroman podstrek za ekipu iz Šapca, koja vodi grčevitu borbu za opstanak i kojoj je svaki bod od presudnog značaja.

Partizan - Mačva, Super liga Srbije 8.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nakon utakmice pred kamere televizije "Arena Sport" izašao je trener pobedničkog sastava Nemanja Glušica, koji nije krio zadovoljstvo, ali je ostao skroman uprkos velikom podvigu.

- Momcima čestitam. Ovo je velika pobeda za nas. Držali smo se egal 90 minuta. Pokazali smo ozbiljan kvalitet u oba pravca. Borimo se za opstanak, svaki bod nam je bitan - poručio je Glušica.

Šapčani su tako napravili jedan od najvećih rezultata u svojoj novijoj istoriji, dok Partizan mora da traži odgovore nakon još jednog bolnog posrtanja pred svojim navijačima.

Ne propustiteFudbalPOGLEDAJTE NOVU BRUKU PARTIZANA! Ovako je Mačva odnela sva tri boda iz Humske - ovo su najzanimljiviji momenti sa današnje utakmice! VIDEO
PARTIZAN-MACVA_09.JPG
FudbalSUKOBILI SE DIREKTOR PARTIZANA I TRENER MAČVE: Potpuni haos posle meča! A onda je uleteo Stanojević
Partizan, Mačva
FudbalDOSTA JE BILO, NOVA UPRAVA U PARTIZANU! Ko je uopšte vratio Stanojevića u Humsku? Mačva dotukla crno-bele, došao je kraj – svi moraju da odu!
MACVA-PARTIZAN_01.jpg
FudbalSTANOJEVIĆ NAKON MAČVE: "ŠTA REĆI"? Evo kako je video novi poraz Partizana!
PARTIZAN-MACVA_04.JPG

BONUS VIDEO:

00:28
Derbi kola: Vojvodina - Crvena zvezda Izvor: Kurir