Uzrok smrti još uvek nije poznat. Podsećanja radi, legenda Partizana je 2023. godine doživela moždani udar i uspešno se oporavio.
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LEGENDA PARTIZANA! Preminuo Dževad Prekazi!
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Legendarni fudbaler PartizanaDževad Prekazi premibuo je u 70. godini.
Uzrok smrti još uvek nije poznat.
Dževad Prekazi Foto: Saša Pavlić, Kurir, @starsport
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Podsećanja radi, legenda Partizana je 2023. godine doživela moždani udar i uspešno se oporavio.
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