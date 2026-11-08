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Legendarni fudbaler PartizanaDževad Prekazi premibuo je u 70. godini.

Uzrok smrti još uvek nije poznat.

Dževad Prekazi Foto: Saša Pavlić, Kurir, @starsport

Podsećanja radi, legenda Partizana je 2023. godine doživela moždani udar i uspešno se oporavio.

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