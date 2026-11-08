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Proslavljeni as Partizana i Galatasaraja Dževad Prekazi preminuo je u 70. godini, te je sada ponovo u žiži javnosti njegova upečatljiva izjava iz 2016. godine koja svedoči o ogromnoj privrženosti ovim klubovima.

Prekazi je te godine bio počasni gost u Istanbulu, gde je tokom šest sezona (od 1985. do 1991) stekao status istinske ikone Galatasaraja. Prisustvovao je promociji retro dresova turskog velikana i tom prilikom biranim rečima govorio o neraskidivoj vezi sa klubom i navijačima koji su ga obožavali.

1/5 Vidi galeriju Dževad Prekazi Foto: Saša Pavlić, Kurir, @starsport

Te reči ostale su urezane u sećanju ljubitelja fudbala, a nakon tužne vesti o njegovom odlasku imaju još veću težinu i nose posebnu emotivnu notu.

- Galatasaraj će uvek imati veliki značaj za mene. Tri najvažnije stvari u mom životu su pokojni otac, fudbal i moja supruga. Ovde sam igrao sedam godina, ovaj dres je sve za mene. Uvek sam voleo navijače i oni mene, uvek je bilo velikog poštovanja. Kada budem umro, ovaj dres i dres Partizana će biti u kovčegu pored mene - rekao je tada Prekazi.

Inače, Prekazi je rođen 1957. godine u Kosovskoj Mitrovici, gde je prve fudbalske korake napravio u ekipi Remonta. U omladinski pogon Partizana preselio se 1974, a za seniorski tim crno-belih debitovao je dve godine kasnije. Dresu kluba iz Humske nosio je sedam sezona, upisao 19 pogodaka i osvojio tri šampionske titule prvaka Jugoslavije.

Ipak, najveće inostrano poglavlje njegove karijere bilo je vezano za Galatasaraj. U Istanbulu je nastupao od 1985. do 1991. godine, odigrao 185 utakmica i postigao 40 golova. Sa turskim velikanom osvojio je dve titule prvaka, a svojim partijama stekao status jednog od najvoljenijih stranaca u istoriji kluba.