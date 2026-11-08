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Fudbaleri Crvene zvezde slavili su na gostovanju Vojvodini u Novom Sadu rezultatom 1:0, a trener crveno-belih Albert Rijera bio je zadovoljan izdanjem svoje ekipe, koja je do trijumfa stigla golom Mahmuda Bađa u 87. minutu.

Španski stručnjak istakao je da je njegov tim tokom većeg dela susreta kontrolisao dešavanja na terenu, uprkos velikom naporu nakon evropskih obaveza.

1/8 Vidi galeriju FK Vojvodina - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

- Sve utakmice su teške. Zavisi kako igrate. Kada igrate sporije, onda je malo lakše. Kontrolisali smo utakmicu u većem delu. Pokazali smo ko je najbolja ekipa u zemlji - rekao je Rijera.

Strateg crveno-belih osvrnuo se i na zdravstveno stanje Radeta Krunića, koji je zbog udarca morao da napusti igru u 59. minutu.

- Dobio je udarac - kratko je poručio Rijera.

Zvezda je iza sebe imala naporan period, a Rijera je priznao da je ekipi bio neophodan odmor nakon utakmice odigrane u četvrtak.

- Jako sam srećan zbog momaka. Sada sledi odmor, koji nam je potreban. Došli smo iz utakmice od četvrtka, dosta smo patili, sada opet imamo nedelju dana da pripremimo sledeću utakmicu. Bio je veliki napor. Pokazali smo ko je najbolji tim u zemlji. Bez lopte, nama protivnik nije stvorio neku veliku šansu - zaključio je trener Crvene zvezde.

Crveno-beli su tako iz Novog Sada odneli važna tri boda, a Rijera će imati nedelju dana da pripremi ekipu za naredni izazov.

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