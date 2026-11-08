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Fudbalski klub Partizan oglasio se povodom smrti Dževada Prekazija.

Prekazi je preminuo u Beogradu u 70. godini.

1/14 Vidi galeriju Dževad Prekazi Foto: Printskrin

Član kluba iz Humske je bio od 1974. do 1983. godine, a upisao je 153 zvanične utakmice. Sa crno-belima je osvojio tri titule šampiona države, kao i međunarodni Mitra kup.

"Fudbalski klub Partizan sa bolom i tugom primio je vest o smrti legendarnog fudbalera našeg kluba Dževada Prekazija.

Preki je crno-beli dres zadužio još u juniorskim danima, a u seniorskom timu Parnog valjka je igrao u periodu od 1976. do 1983. godine. Za to vreme ja ubeležio 175 nastupa za naš klub i postigao je 23 gola. Kao prvotimac je u Humskoj osvojio tri titule (1975/76, 1977/78, 1982/83. godine) i Mitropa kup 1978. godine.

Nakon odlaska iz Kluba bio je član Hajduka posle čega se seli u Tursku gde je nastupao za Galatasaraj i Altaj, potom i Bakirkojspor, a jedna ulica u Istanbulu nosi njegovo ime.

Ipak, Dževad Prekazi je oduvek isticao da je Partizan bio njegova druga kuća u koju je često svraćao i redovno je pratio rezultate crno-belih.

Mesto i vreme sahrane biće naknadno saopšteni.

Preki, hvala na svemu i počivaj u miru."