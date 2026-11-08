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Bešiktaš je u 11. kolu turske Superlige savladao Genčlerbirligi sa 3:0, a u centru pažnje bio je Dušan Vlahović, koji je postigao dva gola i predvodio svoju ekipu do važnog trijumfa.

Srpski napadač načeo je mrežu gostiju u 20. minutu, na asistenciju Leandra Trosara, a samo dva minuta kasnije Genčlerbirligi je ostao sa igračem manje nakon isključenja Metehana Baltadžija.

Vlahović je brojčanu prednost Bešiktaša iskoristio u 45. minutu, kada je ponovo zatresao mrežu posle dodavanja Trosara i praktično rešio pitanje pobednika.

U nastavku je srpski reprezentativac bio blizu het-trika, ali je golman gostiju zaustavio njegov pokušaj. Konačnih 3:0 postavljeno je u 85. minutu, kada je Vlahović asistirao Trosaru, čiji je pokušaj završio u mreži nakon intervencije Poku Intera.

Bešiktaš je tako upisao ubedljivu pobedu, a Vlahović još jednom pokazao koliko može da znači svojoj ekipi.

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