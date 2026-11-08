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Fudbaleri Olimpijakosa i PAOK-a podelili su bodove odigravši 1:1 u velikom derbiju 10. kola grčkog prvenstva, nakon što su mreže u prvom poluvremenu mirovale.

Junak solunskog tima bio je srpski fudbaler Andrija Živković, koji je majstorskim potezom sprečio poraz crno-belih i doneo im izuzetno važan bod na vrelom gostovanju.

Andrija Živković, PAOK Foto: Screenshot, Printscreen, ACHILLEAS PAGOURTZIS / Sipa Press / Profimedia

Srpski reprezentativac je u 71. minutu kaznio grešku kompletne zadnje linije domaćeg sastava, munjevito odreagovao i udarcem u bliži ugao od stative poslao loptu u mrežu za konačnih 1:1 i veliko slavlje gostiju.

Pogledajte gol Andrije Živkovića:

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Gol Crvene zvezde protiv Vojvodine Izvor: Kurir