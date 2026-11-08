Andrija Živković postigao je ključni gol za PAOK protiv Olimpijakosa, donoseći izjednačenje i bod svom timu.
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LUDNICA! ANDRIJA ŽIVKOVIĆ JE HEROJ PAOK-A! Postigao gol protiv Olimpijakosa, pogledajte kako je svoj tim spasao poraza! VIDEO
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Fudbaleri Olimpijakosa i PAOK-a podelili su bodove odigravši 1:1 u velikom derbiju 10. kola grčkog prvenstva, nakon što su mreže u prvom poluvremenu mirovale.
Junak solunskog tima bio je srpski fudbaler Andrija Živković, koji je majstorskim potezom sprečio poraz crno-belih i doneo im izuzetno važan bod na vrelom gostovanju.
Andrija Živković, PAOK Foto: Screenshot, Printscreen, ACHILLEAS PAGOURTZIS / Sipa Press / Profimedia
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Srpski reprezentativac je u 71. minutu kaznio grešku kompletne zadnje linije domaćeg sastava, munjevito odreagovao i udarcem u bliži ugao od stative poslao loptu u mrežu za konačnih 1:1 i veliko slavlje gostiju.
Pogledajte gol Andrije Živkovića:
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