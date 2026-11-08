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Trener VojvodineMarko Savić nije imao mnogo zamerki na račun svojih igrača nakon poraza od Crvene zvezde (0:1) na stadionu „Karađorđe“, istakavši da je njegov tim pružio maksimum protiv aktuelnog šampiona Srbije.

Novosađani su u derbiju 15. kola Superlige Srbije ostali bez bodova u samoj završnici, kada je Mahmudu Bađu pošlo za rukom da zatrese mrežu domaćina. Savić je posebno istakao razliku u igri svoje ekipe tokom dva poluvremena:

1/8 Vidi galeriju FK Vojvodina - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

- Tražili smo se tokom prvog poluvremena. U drugom smo se namestili, bili bolji rival i stvorili dosta šansi. Onda primimo gol iz prekida… Dešava se, nemam šta da zamerim igračima. Ne možete da kontrolišete 90 minuta protiv ekipe kakva je Zvezda. Za sve je potrebno vreme, ali protiv ovakvog protivnika mislim da je ovo bio naš maksimum - poručio je Savić.

Vojvodina je tako propustila priliku da osvoji bodove pred svojim navijačima, dok je Crvena zvezda trijumfom u Novom Sadu obezbedila jesenju titulu.

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