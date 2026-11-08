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"Ovo je bilo nešto za čim sam dugo tragao. Ovde sam doživeo neke od najtežih poraza u svojoj karijeri. Konačno sam ovde pronašao pravi nivo igre. Otkrio sam pravi put i ispravan način rada. Zaista sam ponosan na sebe i na svoj tim, kao i na to kako su me gurali napred. Ovo mi mnogo znači", naveo je Alkaras u intervjuu na terenu nakon trijumfa nad Šeltonom.

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz - finale turnira u Tokiju Foto: Rie KIKUCHI / AFP / Profimedia

Alkaras je do titule na mastersu u Parizu došao pošto je danas u finalu pobedio Šeltona posle dva seta, 7:6, 7:5.

"Danas je pred nama bio jedan od najtežih izazova u tenisu - duel sa Benom Šeltonom. On je sjajan igrač, čovek i šampion, a na svakom turniru igra sve bolje. Zaista mi je drago što sam pronašao rešenje - uspevao sam da vratim njegove servise u igru i da na terenu budem svoj. Veoma sam srećan što sam na kraju uspeo, ova pobeda je zaista posebna", rekao je Alkaras.

Trećem teniseru sveta je ovo deveta titula na masters turnirima, kao i ukupno 29. na ATP turu.