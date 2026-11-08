Inter je slavio protiv Komo na Đuzepe Meaci rezultatom 2:0, čime je zadržao drugo mesto na tabeli Serije A.
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KOMO JE KONAČNO PAO! Inter slavio na Đuzepe Meaci! (VIDEO)
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Milanski klub je do tri boda stigao golovima Frančeska Pija Espozita i Markusa Tirama u prvom poluvremenu, pa je nastavio poteru za vodećim Lacijom.
Inter je tako upisao važnu pobedu pred reprezentativnu pauzu i stigao do 28. boda, čime je zadržao drugo mesto na tabeli. Vodeći Lacio ima 29, dok je treća Roma sa 27 bodova.
Komo je ostao na petoj poziciji sa 23 boda, a porazom na "Đuzepe Meaci" prekinuo je niz od četiri uzastopne prvenstvene pobede.ž
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