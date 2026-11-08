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Fudbaleri Intera pobedili su Komo 2:0 na svom terenu, u utakmici 11. kola italijanske Serije A.

Milanski klub je do tri boda stigao golovima Frančeska Pija Espozita i Markusa Tirama u prvom poluvremenu, pa je nastavio poteru za vodećim Lacijom.

Inter je tako upisao važnu pobedu pred reprezentativnu pauzu i stigao do 28. boda, čime je zadržao drugo mesto na tabeli. Vodeći Lacio ima 29, dok je treća Roma sa 27 bodova.

Komo je ostao na petoj poziciji sa 23 boda, a porazom na "Đuzepe Meaci" prekinuo je niz od četiri uzastopne prvenstvene pobede.ž

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Gol Crvene zvezde protiv Vojvodine Izvor: Kurir