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Fudbaleri Barselone savladali su Atletiko Madrid rezultatom 2:1 u derbiju 12. kola LaLige, iako su domaćini imali prednost i veliki broj prilika. Katalonci su pokazali karakter i velikim preokretom odneli tri boda sa "Metropolitana".

Atletiko je odlično otvorio utakmicu, a Hulijan Alvarez je u 10. minutu asistirao Đulijanu Simeoneu za vođstvo od 1:0. „Jorgandžije“ su nastavile da pritiskaju, ali su propuštene šanse skupo koštale domaćina.

Barselona je kaznila promašaje u samom finišu prvog poluvremena, kada je Fermin Lopez pogodio za 1:1. Isti fudbaler bio je koban po Atletiko i u nastavku, pošto je u 67. minutu, na asistenciju Lamina Jamala, postavio konačnih 2:1.

Atletiko je imao prilike da uveća prednost, ali je Barselona bila konkretnija kada je bilo najvažnije.

Katalonci su ovom pobedom stigli do 33 boda i preuzeli prvo mesto na tabeli LaLige, sa tri boda više od drugoplasiranog Real Madrida.

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