Slušaj vest

Fudbaleri Barselone savladali su Atletiko Madrid rezultatom 2:1 u derbiju 12. kola LaLige, iako su domaćini imali prednost i veliki broj prilika. Katalonci su pokazali karakter i velikim preokretom odneli tri boda sa "Metropolitana".

Atletiko je odlično otvorio utakmicu, a Hulijan Alvarez je u 10. minutu asistirao Đulijanu Simeoneu za vođstvo od 1:0. „Jorgandžije“ su nastavile da pritiskaju, ali su propuštene šanse skupo koštale domaćina.

Barselona je kaznila promašaje u samom finišu prvog poluvremena, kada je Fermin Lopez pogodio za 1:1. Isti fudbaler bio je koban po Atletiko i u nastavku, pošto je u 67. minutu, na asistenciju Lamina Jamala, postavio konačnih 2:1.

Atletiko je imao prilike da uveća prednost, ali je Barselona bila konkretnija kada je bilo najvažnije.

Katalonci su ovom pobedom stigli do 33 boda i preuzeli prvo mesto na tabeli LaLige, sa tri boda više od drugoplasiranog Real Madrida.

Ne propustiteFudbalISKRENO! Savić posle poraza od Zvezde: "Mislim da je ovo bio naš maksimum"!
Marko Savić 2.jpg
FudbalLUDNICA! ANDRIJA ŽIVKOVIĆ JE HEROJ PAOK-A! Postigao gol protiv Olimpijakosa, pogledajte kako je svoj tim spasao poraza! VIDEO
Andrija Živković
FudbalVLAHOVIĆ NASTAVIO DA REŠETA MREŽE! Nova dva gola - Dušan mema milosti! (VIDEO)
Dušan Vlahović
FudbalPREKI, HVALA NA SVEMU! Partizan se oglasio posle smrti Prekazija: Jedna rečenica iz emotivne poruke kida dušu
Dževad Prekazi

BONUS VIDEO:

00:10
Gol Crvene zvezde protiv Vojvodine Izvor: Kurir