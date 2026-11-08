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Fudbaleri Fjorentine i Juventusa odigrali su večeras u Firenci nerešeno 2:2, u utakmici 11. kola italijanske Serije A.

Serija A 2026/2027 Foto: MORGESE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia

Fjorentina je povela u četvrtom minutu preko Matea Pelegrinija, da bi izjednačenje torinskom timu doneo Nik Voltemade u 32. minutu.

Novo vođstvo Fjorentini doneo je Alju Nžie u 54. minutu, dok je gol za bod Juventusa postigao Bremer u 66. minutu.

Juventus na sedmom mestu Serije A ima 18 bodova, a Fjorentina je 15. sa devet bodova.

U sledećem kolu Juventus dočekuje Veneciju, dok Fjorentina gostuje Monci.

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