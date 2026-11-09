PARTIZAN ČEKA VELIKA BORBA ZA OPSTANAK! Do kraja 11 kola, a raspored je PAKLEN! Šest gostovanja - ne zna se koje je teže...
Partizan je porazom od Mačve dodatno zakomplikovao svoj, ionako, jako loš položaj na tabeli Super lige Srbije. Crno-beli su ostali u donjem domu tabele sa samo četiri boda više od mesta koje na kraju sezone vodi u Prvu ligu Srbije.
Do kraja prvog dela preostalo je još 11 kola, a raspored Partizana je izuzetno težak. Crno-beli su odigrali dvomeče sa Zemunom i Mačvom. Sa preostalih 11 timova čekaju iz "finala" jer svaki novi poraz može da znači ogroman problem...
Plej-of "crta" je udaljena čak 6 bodova. To je mnogo, pa crno-beli moraju da uđu u seriju 3-4 pobeda da bi do toga i došli. A, raspored? Težak.
Do kraja prvog dela sezone Partizan gostuje: IMT, Radničkom 1923, OFK Beogradu, Vojvodini, Novom Pazaru i Čukaričkom. U Humsku stiže Radnički Niš, Mladost, Crvena zvezda, Radnik i Železničar.
Dva su bitke za Partizan. Prva, da što više pobegne od četiri tima koja napuštaju elitnu ligu, a druga, da dođe do plej-ofa.
Za početak moraće tim Aleksandra Stanojevića da uradi veliki posao u pauzi kako bi ekipa počela da liči na "nešto". Maske koje su bile pobede nad dva najgora tima u ligi (Radnički Niš i Zemun) brzo su se videle protiv Mačve. Šapčani su pokazali da mnogo toga ne štima u Humskoj i potpuno zasluženo došli do tri velika boda i oživeli nade u opstanak.
Skroman igrački kadar - glavni je problem Partizana. Naravno, te igrače je neko doveo i dao im dres za koji oni nemaju kvalitet. Bar kada govorimo o dresu "starog" Partizana. Za ovaj "novi", koji se bori za opstanak... Tu već mogu da se pronađu.
Crno. Samo crno, ništa belo. Ovih dana, nedelje, meseci, pa i godina u Humskoj ulici.