Slušaj vest

Partizan je porazom od Mačve dodatno zakomplikovao svoj, ionako, jako loš položaj na tabeli Super lige Srbije. Crno-beli su ostali u donjem domu tabele sa samo četiri boda više od mesta koje na kraju sezone vodi u Prvu ligu Srbije.

Do kraja prvog dela preostalo je još 11 kola, a raspored Partizana je izuzetno težak. Crno-beli su odigrali dvomeče sa Zemunom i Mačvom. Sa preostalih 11 timova čekaju iz "finala" jer svaki novi poraz može da znači ogroman problem...

Plej-of "crta" je udaljena čak 6 bodova. To je mnogo, pa crno-beli moraju da uđu u seriju 3-4 pobeda da bi do toga i došli. A, raspored? Težak.

1/10 Vidi galeriju Partizan - Mačva, Super liga Srbije 8.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Do kraja prvog dela sezone Partizan gostuje: IMT, Radničkom 1923, OFK Beogradu, Vojvodini, Novom Pazaru i Čukaričkom. U Humsku stiže Radnički Niš, Mladost, Crvena zvezda, Radnik i Železničar.

Dva su bitke za Partizan. Prva, da što više pobegne od četiri tima koja napuštaju elitnu ligu, a druga, da dođe do plej-ofa.

Za početak moraće tim Aleksandra Stanojevića da uradi veliki posao u pauzi kako bi ekipa počela da liči na "nešto". Maske koje su bile pobede nad dva najgora tima u ligi (Radnički Niš i Zemun) brzo su se videle protiv Mačve. Šapčani su pokazali da mnogo toga ne štima u Humskoj i potpuno zasluženo došli do tri velika boda i oživeli nade u opstanak.

Skroman igrački kadar - glavni je problem Partizana. Naravno, te igrače je neko doveo i dao im dres za koji oni nemaju kvalitet. Bar kada govorimo o dresu "starog" Partizana. Za ovaj "novi", koji se bori za opstanak... Tu već mogu da se pronađu.

Crno. Samo crno, ništa belo. Ovih dana, nedelje, meseci, pa i godina u Humskoj ulici.