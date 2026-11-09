UŽIVO: POTPUNI ŠOK! DUŠAN VLAHOVIĆ NEĆE DA IGRA ZA SRBIJU! Neverovatno...
Selektor Srbije Veljko Paunović obratiće se javnosti na konferenciji pred mečeve Srbije sa Nemačkom i Grčkom na kraj grupne faze Lige nacije.
Pratite na Kuriru uživo obraćanje Paunovića koje počinje u 12 časova.
Originalan način objavljivanja spiska...
"Ideja iz grupe ljudi a kojima sarađujemo svakodnevno. Milan, Neša i Dušan Gelić. Ja sam prihvatio ideju. Mislim da je potrebno da radimo, sagledamo našu poziciju na širi način. Bez obzira sada na to što su nam potrebna deca kao podrška na stadionima zbog kazne koju imamo. U budućnosti želimo sledeći spisak da objavimo sa medicinskim radnicima na primer ili rudarima, ostalim slojevima našeg društva koji su podrška svima nama. Puno je posla još pred nama, ali mi je drago da je ovaj video spot koji smo napravili dobro odjeknuo. Nadam se lepoj poseti u petak. Znam da će biti loše vreme, znam da je raspust, ali bih voleo da reprezentativci osete podršku naših najmlađih navijača kao kada su pune tribine", pričao je Paunović.
Teška vest - preminuo brat selektora Paunovića
"Teška nedelja je iza mene, moj stariji brat Aleksandar je preminuo..." - rekao je Paunović kada je dobio pitanje o prethodnih 365 dana na klupi Srbije i potom nastavio:
"Želim još više, u ovih godinu dana, nisam napravio još presek, nije sada momenat, ali gledajući bazni projekat gde sam želeo da budemo sada, nismo to još postigli. Ima do mene, ima i do okolnosti. Gledaću u narednom periodu da još više dam gas do daske i pokrenem ovo fudbalsko čudovište u pozitivnom smislu, koje leži u nama, ali moramo da ga izvučemo iz letargije."
Šok - Vlahović otkazao!
Aleksa Terzić - iz njegovog kluba su nam javili da mu je potreban duži oporavak. Strahinja Pavlović - nalazi se na dodatnim analizama usred udarca u bubreg, male su šanse da će da bude sa nama. Treći - Dušan Vlahović! Rekao mi je da ima privatnu situaciju koju želi da reši u ovom periodu. To je sve što mogu da kažem na tu temu. Treba da pitate njega, ako je spreman da vam da taj odgovor. Svakako da je to gubitak za nas, ali, sa druge strane, isto tako je to prilika za sledećeg igrača da pokaže svoju spremnost, odanost i pripadnost našoj reprezentaciji. Okrećemo se svakome ko je na raspolaganju i očekujemo da će, ko bude dobio priliku, da ispuni zadatke, rekao je Paunović.
"Nema tragedije"
Jedina tragedija u fudbalu je kada se nešto desi kao ono prošle nedelje, kada je preminuo igrač posle udarca u grudi... Sve ostalo - nema tragedije. Kakav god da ishod bude u Ligi nacija gledaćemo da izvučemo najviše i da opstanemo ako budemo imali priliku za to, rekao je Paunović.
Paunović: Imamo par loših vesti...
Imamo igrače koji neće moći da budu na raspolaganju za ovu utakmicu. O njima ću kasnije.
Ko je na spisku?
Golmani: Vanja MILINKOVIĆ-SAVIĆ (Napoli), Đorđe PETROVIĆ (Bornmut), Filip STANKOVIĆ (Venecija), Dragan ROSIĆ (Vojvodina).
Odbrana: Kosta NEDELJKOVIĆ (Rendžers), Stefan GUDELJ (Crvena zvezda), Strahinja ERAKOVIĆ (Samsunspor), Nikola MILENKOVIĆ (Notingem forest), Strahinja PAVLOVIĆ (Milan), Srđan BABIĆ (Spartak Moskva), Nikola SIMIĆ (Partizan), Aleksa TERZIĆ (Frozinone), Petar SUKAČEV (Vojvodina).
Vezni red: Nemanja MAKSIMOVIĆ (Šabab Al-Ahli), Aleksandar STANKOVIĆ (Inter), Andrija ŽIVKOVIĆ (PAOK), Filip KOSTIĆ (PSV Ajndhoven), Sergej MILINKOVIĆ-SAVIĆ (Al-Hilal), Lazar SAMARDŽIĆ (Atalanta), Dušan TADIĆ (NEC Najmehen), Saša LUKIĆ (Ipsvič), Vanja DRAGOJEVIĆ (Rendžers), Vasilije KOSTOV (Crvena zvezda), Vladimir LUČIĆ (Crvena zvezda), Stefan DŽODIĆ (Almerija).
Napad: Aleksandar MITROVIĆ (Al-Rajan), Dušan VLAHOVIĆ (Bešiktaš), Luka JOVIĆ (AEK), Mihajlo CVETKOVIĆ (Anderleht).
Grčka za kraj
Ligašku fazu LN, Srbija završava utakmicom u Volosu protiv selekcije Grčke. Duel je na programu u ponedeljak od 20.45.