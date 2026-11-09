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Fudbalski klub Novi Pazar upisao je trijumf u Super ligi Srbije savladavši ekipu Mladosti iz Lučana sa 2:0, iako je gotovo čitav susret morao da odigra brojčano oslabljen zbog crvenog kartona Adema Ljajića.

Nakon meča, šef stručnog štaba plavo-belih Nenad Lalatović detaljno je analizirao dešavanja na terenu, počevši od pohvala na račun protivničkog tima:

"Ja sam i pre našeg susreta rekao da sam iznenađen igrama Mladosti u dosadašnjem delu sezone, gde sve zasluge pripadaju kolegi Ćurčiću. Čestitam mu na odličnim rezultatima otkako je letos preuzeo Lučance. Njemu i Nešku Milovanoviću od srca želim da pobede u narednoj utakmici, ma ko da im je protivnik."

Strateg Pazaraca se zatim osvrnuo na izdanje svog tima i atmosferu na stadionu:

Nenad Lalatović na klupi Novog Pazara Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

"Čestitam mojim igračima, tako se igra i bori za Pazar. Hvala publici. E, ovako se voli klub. Zbog toga sam ovde, zato sam se vratio. Milina je raditi u porodičnoj atmosferi, a mi je imamo. Milina je biti trener, igrač i navijač Novog Pazara kada se odigra kao što smo mi protiv Mladosti. U miru i spokoju ćemo se spremati tokom pauze zbog obaveza reprezentacije. Čekaju nas OFK Beograd, Crvena zvezda i Vojvodina, što je jako težak raspored."

Ključni momenat meča dogodio se rano, kada je Ljajić morao van terena, a Lalatović je prepričao šta je u pauzi rekao svojim izabranicima:

"Nije bilo lako ostati bez Ljajića i igrati nekih 70 minuta sa igračem manje. Isto nam se desilo protiv IMT-a. Rekao sam igračima na poluvremenu da odigraju za kapitena, ako žele da smo drugari, braća, da smo porodica. Svi volimo i poštujemo Adema, pa da ne bude on krivac jer je dobio crveni karton. Neka bude - heroj. Želeo sam da odigramo za njega, za naše navijače, za Pazar, za naše porodice i nas, da dobijemo utakmicu. Tako je i bilo. Postigli smo dva gola sa igračem manje, što najbolje pokazuje kako smo odigrali. Taktički smo se dobro pripremili, igrači su sve ispoštovali."

Isključenje je zahtevalo i brze taktičke korekcije na terenu. Poverenje je ostalo na najisturenijem napadaču Muliću, koji je proveo još oko 40 minuta u igri i uzvratio asistencijom i pogotkom, dok je trener Pazara meč priveo kraju dodatnim defanzivnim prilagođavanjem:

"Kada smo ostali sa igračem manje, prebacili smo se u formaciju 4-4-1 i non-stop pomerali naspram lopte. Nakon našeg drugog gola sam to promenio u 5-4, ubacio još jednog štopera i pojačao poslednju liniju da bismo odgovorili na duge lopte Mladosti, dobili duele i suzili prostor pred našim golom. Promenio sam taktiku i meč priveo kraju na željeni način. Nismo primili gol, postigli smo dva i osvojili za nas velika tri boda. Sada ih imamo 19. Polako idemo ka gornjem delu tabele", zaključio je Nenad Lalatović.

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Nenad Lalatović priča o svojim gresima Izvor: Kurir