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Fudbalski klub Radnički iz baranjskog mesta Mece je saopštio vest o smrti mladog fudbalera Ariana Kovačevića (23).

Ova vest je objavljena samo dan nakon što je Kovačević igrao prvenstvenu utakmicu protiv Belja.

Radnički je u subotu, 7. novembra, u 12. kolu Druge županijske lige Beli Manastir pobedio Belje rezultatom 4:0. Kovačević je utakmicu počeo sa klupe za rezervne igrače, a na teren je ušao na poluvremenu.

Samo dan kasnije, klub se oprostio od njega.

Arian Kovačević je rođen 8. jula 2003. godine u Osijeku, a tokom karijere je, pored Radničkog, igrao i za Čepin.

Emotivan oproštaj

"ZBOGOM, NAŠ ARI...

Postoje trenuci kada fudbal, rezultati, pobede i porazi postaju potpuno nevažni – trenuci u kojima reči jednostavno nisu dovoljne da opišu tugu i prazninu koju osećamo.

Danas je jedan od takvih dana.

Sa neizmernom tugom, bolom i nevericom primili smo vest da nas je, nakon tragičnog događaja, u 23. godini života zauvek napustio naš igrač, prijatelj i saigrač, Arijan Kovačević – naš Ari.

Teško je pronaći prave reči. Teško je prihvatiti da jedan mladi život, pun snova, planova i budućnosti, više nije među nama.

Ari je za naš klub, Radnički, bio mnogo više od samog fudbalera.

Bio je veliki borac – igrač koji se nikada nije predavao i koji je uvek davao svoj maksimum za dres, klub i saigrače. Bio je pravi vođa, kako na terenu, tako i van njega.

Ipak, nećemo ga pamtiti samo po njegovom borbenom duhu.

Pamtićemo ga kao dragog prijatelja, omiljenog člana naše svlačionice i čoveka koji je bio neodvojivi deo naše fudbalske porodice.

Danas u našoj svlačionici postoji prazno mesto. Naš klub je izgubio jednog od svojih igrača. A svi mi smo izgubili nekoga ko nam je značio mnogo više nego što se rečima može iskazati.

Dragi naš Ari, otišao si prerano. Pred tobom je bio ceo život – još toliko utakmica koje si trebalo da odigraš, trenutaka koje smo trebali da podelimo, smeha u kojem smo trebali da uživamo, pobeda koje smo trebali da proslavimo i uspomena koje smo tek trebali da stvorimo.

Nažalost, sudbina je imala drugačije planove.

Ostaju nam sećanja na tebe, na... ...tvoj borbeni duh, tvoju dobrotu i sve one trenutke koje smo imali čast da podelimo s tobom.

Jednom deo Radničkog, zauvek deo naše porodice.

U ime igrača, trenera, uprave i svih članova HNK Radnički Mece, upućujemo najdublje i najiskrenije saučešće Arijanovoj porodici, rodbini, prijateljima i svima koji su ga poznavali i voleli.

U ovim neizmerno teškim trenucima, naše misli i srca su uz tebe.

Dragi naš Ari, hvala ti za svaki trenutak, za svaku borbu, za svaki osmeh i za sve što si pružio našem klubu.

Nikada te nećemo zaboraviti.

Počivaj u miru, dragi naš Ari.