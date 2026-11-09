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Prema tvrdnjama austrijskih medija, Marko Arnautović bi već tokom predstojećeg zimskog prelaznog roka mogao da završi misiju u Crvenoj zvezdi, uprkos tome što ga ugovor za beogradski klub veže do leta 2027. godine.

Kako navodi glavni urednik portala „oe24.at“, povratak iskusnog napadača u domovinu ostaje otvorena opcija, ali se kao realna mogućnost za završnicu karijere pominje nemački Hanover. Ključna figura u potencijalnom transferu jeste tehnički direktor crveno-belih Marko Marin.

1/20 Vidi galeriju Marko Arnautović u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport

Povezanost Marina i Arnautovića datira još iz perioda kada su delili svlačionicu u Verderu iz Bremena. Kako su nemački mediji prethodnih dana izvestili da je Marin među vodećim kandidatima za funkciju u sportskom sektoru Hanovera, austrijski novinari ističu da bi njegov eventualni odlazak iz Zvezde direktno uticao na Arnautovića, koji bi time izgubio najbližeg saveznika i čoveka koji je bio presudan za njegov dolazak u Beograd.

Sa druge strane, Hanoveru je neophodno pojačanje na poziciji napadača, gde je trenutno jedini izbor Sandro Vagner. Zbog toga se Arnautović nameće kao logično rešenje, ali realizacija zavisi pre svega od epiloga situacije sa Marinom.

Nakon skromne debitantske sezone, Arnautović se i ove takmičarske godine nalazi na meti kritika. Iako je upisao sedam pogodaka, mreže je tresao isključivo protiv ekipa poput Larna, niškog i kragujevačkog Radničkog, lučanske Mladosti i Jedinstva sa Uba.

Trener Rijera mu je znatno smanjio minutažu - nije dobio priliku u mečevima Lige konferencija protiv Lugana i Kopenhagena, dok se na utakmici protiv Intera, nakon povrede Bambe Dijenga, strateg crveno-belih ipak odlučio da na teren pošalje Lučića.

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