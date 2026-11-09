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Mutu i Mihajlović su bili veliki rivali na terenu, a dok su vodili rat kao suparnici nisu ni zamišljali da će jednom biti u istom klubu kao igrač i trener.

Rumun je bio gost festivala fudbalskog filma u Temišvaru na kojem je predstavljen film "Il Fenomeno" posvećen njegovoj karijeri.

Adrijan Mutu je tokom razgovora sa publikom dobio pitanje ko je bio najteži defanzivac protiv kojeg je igrao. Na iznenađenje mnogih odgovor je glasio - Siniša Mihajlović.

"Sa Sinišom ću vam ispričati jednu zanimljivu priču. Malo smo se zakačili na utakmici Lacija i Čelsija u Rimu, koju smo dobili sa 4:0. Znate da sam voleo da pričam svakakve gluposti na terenu. Moram da kažem da sam ga držao pod kontrolom. Stalno sam mu govorio da je slab, da nema desnu nogu, šta god mi je padalo na pamet. On mi je zapretio da će mi u sledećoj akciji slomiti nogu”, počeo je Mutu, a prenosi rumunski "ProSport".

1/9 Vidi galeriju Siniša Mihajlović Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia, Starsport

Radi se o utakmici iz 2003. godine kada je došlo do sukoba između dvojice fudbalera. Čuveni napadač je otkrio kako je reagovao.

“Tada mi je pala na pamet jedna replika, ali nisam znao kako da mu je saopštim. Rekao sam mu da ću mu posle utakmice poljubiti znate već koga. A kada tako nešto kažete jednom Srbinu… Prišao mi je i pljunuo me. Ne znam da li ste videli taj snimak, ali sve se baš dobro videlo. Dobio je crveni karton".

Nije mu bilo drago zbog toga što je Siniša suspendovan, ali mu je u trenutku laknulo što više nije na terenu.

“Dobio je i 14 utakmica suspenzije u Ligi šampiona, mada mu je kazna kasnije smanjena na osam. Nisam bio srećan zbog suspenzije, nego zato što je Siniša Mihajlović izašao iz igre. Iskreno, pomalo sam ga se plašio! Bio sam zadovoljan, pobedili smo utakmicu”.

Incident je nastavljen i nakon utakmice.

“Ulazim u svlačionicu i odjednom vidim kako se vrata otvaraju. Pojavljuje se Siniša Mihajlović, go do pojasa, samo u šortsu, i pita: ‘Gde je Mutu?’ Srećom, nisam sedeo blizu vrata, nego malo dalje. Napravio je četiri-pet koraka ka sredini svlačionice i tada sam shvatio šta znači imati saigrače kao što su Džon Teri i Marsel Desaji. Zgrabili su ga i izbacili napolje. Pitali su ga kako uopšte sme tako da upadne. Nije došlo do fizičkog obračuna”, prisetio se Rumun.

Trener i igrač u istom timu

Godine su prolazile, Mihajlović je završio igračku karijeru i započeo trenersku, dok je Mutu posle turbulentnog perioda u Engleskoj i Italiji postao jedan od najvažnijih fudbalera Fiorentine.

Adrijan Mutu i Siniša Mihajlović Foto: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Mutu se vratio u Italiju gde je zaigrao za Fiorentinu, a Mihajlović je u međuvremenu završio igračku karijeru. A, onda...

“Siniša je završio karijeru, sve je bilo lepo i krasno. A onda, ko dolazi za trenera Fiorentine? Siniša Mihajlović! Nisam zaboravio da je ranije izjavio kako neće završiti karijeru dok još jednom ne bude igrao protiv mene. Pratio me je, stvarno me je pratio! Nije uspeo ponovo da igra protiv mene, jer se penzionisao. Pomislio sam: ‘Šta ću sada sa Sinišom?'”, setio se Mutu i dodao:

“Prva tri dana radili smo samo fizičke testove. Nismo ni videli loptu. Siniša uopšte nije razgovarao sa mnom. Govorio je nešto ekipi, ali nikada meni lično. Pomislio sam da je sve jasno i da će me sigurno oterati iz kluba”.

Veliki preokret

Usledio je poziv na razgovor nasamo.

“Posle prvog treninga na planinskim pripremama prilazi mi maser i kaže: ‘Sini te zove u svlačionicu, hoće da razgovara.’ Pitao sam ga da li je ozbiljan, a on mi kaže da zove samo mene. Razmišljao sam kako da odem tamo. On više nije fudbaler, ja još igram, i sve vreme mi je bilo u glavi da će me prebiti.

Otišao sam samo u gaćama i papučama, da ne bi mogao da mi navuče majicu preko glave. Tako sam ja razmišljao! Uđem u svlačionicu, a on isto u gaćama! Pita me: ‘Zašto si došao tako obučen?’, a ja njemu odgovorim: ‘A zašto si ti tako obučen?'”.

Zanimljivo, taj susret je označio početak velikog prijateljstva.

“Od tog trenutka postali smo najbolji prijatelji. Zaista smo postali najbolji prijatelji”, rekao je Mutu.

Priča o Mihajloviću je izazvala smeh publike u Temišvaru, ali je na kraju bilo prilično emotivno.

Mutu je bio u kontaktu sa Mihajlovićem i tokom njegovog lečenja od leukemije.

“Samo dva ili tri dana pre nego što je preminuo, pozvao sam ga i rekao mu da ga mnogo volim”, ispričao je nekadašnji rumunski reprezentativac.

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