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Veljko Paunović održao je konferenciju za medije pred mečeve Lige nacija koje očekuju reprezentaciju Srbije, a tom prilikom otkrio je i da mu se desila porodična tragedija.

Veljko Paunović, konferencija za medije pred mečeve Lige nacija Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

- Imali smo gubitak u porodici ove nedelje, moj stariji brat Aleksandar je preminuo, nažalost. Bilo je dosta teško za nas. Ali do sada iskreno želim još više, nisam napravio presek, nije momenat, gde sam želeo da budem sada, nismo to postigli, različiti faktori, do mene je, do okolnosti koje imam. Gledaću u narednom periodu da dam gas do daske. Jednostavno je fudbalsko čudovište u svakom smislu, da ono živi u nama, ali moramo da ga izvučemo iz letargije - rekao je Veljko Paunović.

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