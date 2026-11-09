Tužne vesti iz porodice Paunović...
Fudbal
VELJKU PAUNOVIĆU PREMINUO BRAT! Selektor Srbije otkrio bolnu vest pred novinarima: "Imali smo gubitak u porodici... Bilo je dosta teško!"
- Veljko Paunović je pred mečeve Lige nacija otkrio da mu je preminuo stariji brat Aleksandar.
- Selektor Srbije rekao je da je porodici bilo veoma teško zbog gubitka.
- Poručio je da želi da u narednom periodu da 'gas do daske' i izvuče tim iz letargije.
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Veljko Paunović održao je konferenciju za medije pred mečeve Lige nacija koje očekuju reprezentaciju Srbije, a tom prilikom otkrio je i da mu se desila porodična tragedija.
Veljko Paunović, konferencija za medije pred mečeve Lige nacija Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
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- Imali smo gubitak u porodici ove nedelje, moj stariji brat Aleksandar je preminuo, nažalost. Bilo je dosta teško za nas. Ali do sada iskreno želim još više, nisam napravio presek, nije momenat, gde sam želeo da budem sada, nismo to postigli, različiti faktori, do mene je, do okolnosti koje imam. Gledaću u narednom periodu da dam gas do daske. Jednostavno je fudbalsko čudovište u svakom smislu, da ono živi u nama, ali moramo da ga izvučemo iz letargije - rekao je Veljko Paunović.
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