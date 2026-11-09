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Selektor Srbije Veljko Paunović je, na konferenciji za medije održanoj povodom okupljanja nacionalnog tima pred završnicu grupne faze Lige nacija, odnosno uoči utakmica protiv Nemačke u Beogradu i Grčke u Volosu.

Dušan Vlahović je bio na spisku, ali je selektoru saopštio da želi da reši privatne probleme sa kojima se trenutno suočava.

Paunović je, na početku konferencije, pričao o igračima koji neće biti u reprezentaciji tokom ovog okupljanja, a tada je otkrio i da Vlahovića neće biti u timu.

"Prvo se javio Aleksa Terzić. Imao je infekcioni proces zbog koga je njegova krvna slika bila loša. Nije ni igrao, treba mu duži oporavak. Drugi je Strahinja Pavlović, ispratili ste to, usred udarca u bubreg je pod posmatranjem. Čuo sam se sa njim, treba da ima dodatne analize. Nekim čudim bih voleo da se priključi, ali iz tog razloga smo pozvali Milana Krpića iz Đera naknadno. Bilo je pitanja u vezi njega, daćemo mu priliku da se pokaže. Treći je nažalost onaj koga ste svi sa velikim očekivanjem čekali, a to je Dušan Vlahović. U razgovoru sa njim, rekao mi je da ima privatnu situaciju koju hoće da reši u ovom periodu. To je sve što mogu da kažem. Ne bi bilo u redu da stavljam bilo šta u njegova usta. Tako da, treba da pitate njega, ako je spreman da vam da odgovor. Gubitak je za nas, ali isto tako prilika za sledećeg igrača da pokaže spremnost, odanost. Okrećemo se svakome ko je na raspolaganju i očekujemo da će ko god dobije priliku da ispuni zadatak", rekao je Paunović.

Upitan je selektor i koliki problem predstavlja izostanak centarfora.

"Mislim da bi nam puno pomogao da je tu, sa nama. I prošlo okupljanje i sada u ovom trenutku bilo bi dobro za grupu. Moramo da se okrenemo momcima koji su tu. To je naša odgovornost i zato smo ovde, da rešavamo probleme bilo kog tipa, u bilo kom trenutku i da dajemo rešenja za svaku adaptaciju koju moramo da radimo".

Drugi put zaredom

Podsetimo, Dušan Vlahović je bio na spisku i za prethodno okupljanje Srbije.

Fudbaler Bešiktaša je tada imao probleme sa povredom koju je zadobio prilikom igranja za svoj klub.

Vlahović je propustio prve četiri utakmice u Ligi nacija, a sada je jasno da neće igrati ni na preostale dve.

Srbija će u petak 13. novembra igrati protiv Nemačke na stadionu Rajko Mitić, a nakon toga će 16. novembra u Volosu biti gost Grčkoj.

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