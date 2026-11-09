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Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Veljko Paunović, održao je konferenciju za medije pred naredne izazove reprezentacije Srbije u Ligi nacija i tom prilikom govorio je o brojnim temama vezanim za "orlove".

1/7 Vidi galeriju Veljko Paunović, konferencija za medije pred mečeve Lige nacija Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Jedna od njih bila je i kapitenska traka. Aleksandar Mitrović se vraća u reprezentaciju, tu je i Dušan Tadić, pa je Paunović otkrio ko će nositi traku.

- U svakom slučaju, kapitenska traka ostaje kod Dušana Tadića - rekao je on, pa se osvrnuo na Nemce i Jirgena Klopa:

- Jirgen Klop je izuzetna motivacija i čast, ali i odgovornost. Ovoga puta neću moći da se nadmećem direktno pored aut linije, ali napravićemo sistem komunikacije u skladu sa pravilima UEFA i FIFA, da vidimo kada možemo da utičemo na odgovore, da napravimo najbolju koncepciju koja će Nemačkoj da napravi probleme i predstavi reprezentaciju na najbolji način.

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