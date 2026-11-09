TADIĆ ILI MITROVIĆ - KO ĆE BITI KAPITEN SRBIJE?! Veljko Paunović dao odgovor: "Kapitenska traka..."
- Veljko Paunović je potvrdio da kapitenska traka u reprezentaciji Srbije ostaje kod Dušana Tadića.
- Selektor je to rekao pred izazove "orlova" u Ligi nacija, uz povratak Aleksandra Mitrovića u tim.
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Veljko Paunović, održao je konferenciju za medije pred naredne izazove reprezentacije Srbije u Ligi nacija i tom prilikom govorio je o brojnim temama vezanim za "orlove".
Jedna od njih bila je i kapitenska traka. Aleksandar Mitrović se vraća u reprezentaciju, tu je i Dušan Tadić, pa je Paunović otkrio ko će nositi traku.
- U svakom slučaju, kapitenska traka ostaje kod Dušana Tadića - rekao je on, pa se osvrnuo na Nemce i Jirgena Klopa:
- Jirgen Klop je izuzetna motivacija i čast, ali i odgovornost. Ovoga puta neću moći da se nadmećem direktno pored aut linije, ali napravićemo sistem komunikacije u skladu sa pravilima UEFA i FIFA, da vidimo kada možemo da utičemo na odgovore, da napravimo najbolju koncepciju koja će Nemačkoj da napravi probleme i predstavi reprezentaciju na najbolji način.
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