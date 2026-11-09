- Prvo... Andrija Maksimović - što se tiče "A" reprezentacije, mislim da mu je potrebno da igra za U-21, ali nije na spisku iz razloga jer nismo videli njegovu spremnost da igra za mladu reprezentaciju. Mi ne možemo nikoga da molimo. Ako igrač ne misli da treba da igra za U-21... Ne mogu više da puštam da se kriju ljudi iza mene, ne želim nikoga da napadam - ja verujem u njega, stavio sam ga na širi spisak da mu pokažem da računam na njega. Ali, mora da igra za U-21, zato što u klubu nema dovoljnu minutažu. Znam da nemaju ni neki drugi, znam da neko može da okrene, ali još uvek nisam video dovoljno. Kada sam na primer Vanju Dragojevića video ovde na oku nekoliko puta, uspostavio sam sa njim vezu. Andriju smo poveli u Meksiko, nažalost osetio je nešto na zagrevanju i nisam mogao da ga vidim na delu. Računamo na njega, zašto je to ispod časti da igra za U-21? Ja odlučujem ko igra. Ja! Ideš da igraš za mladu reprezentaciju jer si joj potreban. Gde je počeo Stefan Gudelj prošlo okupljanje? A, gde je završio? To vam je moj odgovor i za Ugrešića! Ja odlučujem ko će da igra! Gde je počeo Stefan Gudelj prethodno okupljanje, a gde je završio?! - rekao je Paunović.