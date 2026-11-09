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Dušan Vlahović ponovo nije u sastavu reprezentacije Srbije, a njegovo odsustvo još jednom je otvorilo pitanje odnosa između napadača i nacionalnog tima. Ovo, međutim, nije prvi put da se njegovo ime ne nalazi među igračima na koje selektor može da računa.

Tokom prethodnih godina bilo je više situacija u kojima Vlahović nije prihvatao pozive za reprezentaciju, uglavnom uz obrazloženja koja su se odnosila na zdravstveno stanje, fizičku spremnost, ali i privatne stvari. Posebno je upadljivo bilo njegovo odsustvo sa pojedinih prijateljskih utakmica, dok se u važnijim takmičarskim susretima ponovo vraćao u tim.

Da li ima elemenata za ozbiljnu kritiku Vlahovića? Apsolutno, posebno kada su opravdanja bila nedovoljno uverljiva. A, kada pet puta imaš opravdanje... Logično je da usledi sumnja.

1/8 Vidi galeriju Dušan Vlahović u dresu reprezentacije Srbije Foto: Starsport

I tu se nameće nekoliko pitanja. Da li su razlozi za izostanke svaki put bili opravdani? Kako takav odnos prema reprezentativnim obavezama izgleda u očima ostalih fudbalera koji se redovno odazivaju pozivima, bez obzira na značaj utakmice? I, možda najvažnije, da li u nacionalnom timu za sve važe ista pravila?

Dakle, problem broj jedan koji se krije iza svega - odnos prema državnom dresu. To je potrebno da se razjasni do kraja: Da li Dušan Vlahović uopšte želi da igra za Srbiju?

Vlahović je nesumnjivo jedan od najkvalitetnijih srpskih napadača i igrač koji bi mnogo mogao da donese reprezentaciji. Ipak, kvalitet na terenu nije jedino merilo kada je reč o državnom dresu. Odnos prema reprezentaciji, kontinuitet i spremnost da se bude deo ekipe takođe imaju veliku težinu.

Zato se postavlja pitanje da li je došlo vreme da se ozbiljno preispita status Dušana Vlahovića u reprezentaciji Srbije. Jer, ukoliko se ovakve situacije ponavljaju, teško je očekivati da ne izazovu reakcije i među ostalim reprezentativcima.

Da li je u pitanju niz nesrećnih okolnosti ili postoji dublji problem u odnosu Vlahovića i reprezentacije? To je pitanje na koje bi fudbalska javnost konačno želela da dobije odgovor.

Dušan je potreban Srbiji, ali Dušan koji će da igra apsolutno na svakom meču. Suludo bi ga bilo precrtati zauvek. Do tada nam je potreban još jedan odgovor: Koji su tačni razlozi zbog kojih je Vlahović sada odbio reprezentaciju?

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