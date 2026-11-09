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Njegov stariji brat Aleksandar je preminuo.

Na burnoj konferenciji za medije uoči utakmica Srbije u Ligi nacija, Veljko Paunović je otkrio da prolazi kroz težak period.

Selektor je upitan da sumira svojih godinu dana na klupi Srbije. Tada je imao emotivan odgovor.

"Imali smo gubitak u porodici ove nedelje, moj stariji brat Aleksandar je preminuo, nažalost. Bilo je dosta teško za nas. Ali do sada iskreno želim još više, nisam napravio presek, nije momenat, gde sam želeo da budem sada, nismo to postigli, različiti faktori, do mene je, do okolnosti koje imam. Gledaću u narednom periodu da dam gas do daske. Jednostavno je fudbalsko čudovište u svakom smislu, da ono živi u nama, ali moramo da ga izvučemo iz letargije", rekao je Veljko Paunović.

Daleko od javnosti, Veljkova velika podrška

O Aleksandru Paunoviću i njegovom životu se ne zna mnogo. Aleksandar je uvek bio daleko od javnosti, uprkos tome što je njegov rođeni brat igrao fudbal, a potom postao trener na najvišem nivou.

Veljko (levo) i Aleksandar Paunović (u sredini)
Veljko (levo) i Aleksandar Paunović (u sredini) Foto: Instagram/veljko_paunovic

Aleksandar je živeo u Beogradu i bio je veliki ljubitelj pasa.

U periodu kada je Veljko igrao za Atletiko Madrid bio je njegova najveća podrška i često je putovao u prestonicu Španije kako bi provodio vreme sa bratom.

Kao što je selektor rekao, njegov odlazak je veliki gubitak za porodicu, prijatelje i one koji su ga poznavali.

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Veljko Paunović: Tako nigde nećemo stići Izvor: YouTube/Fudbalski savez Srbije