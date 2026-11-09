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Iako će tek u januaru zakoračiti u 27. godinu života, Dušan Vlahović za sada nema naročito veliki reprezentativni staž. Napadač Bešiktaša odigrao je 41 utakmicu u dresu Srbije, što je daleko manje nego što se očekivalo od fudbalera njegovog kvaliteta i renomea.

Razloga za to ima nekoliko. Povrede su ga u više navrata odvajale od terena, ali je bilo i situacija u kojima je sam odlučivao da ne odgovori pozivu nacionalnog tima. Da je sve bilo drugačije, Vlahović bi danas verovatno imao gotovo dvostruko više nastupa i možda već bio u trci za obaranje pojedinih reprezentativnih rekorda.

1/10 Vidi galeriju Dušan Vlahović u dresu Bešiktaša Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, Yigit Oerme / imago sportfotodienst / Profimedia

Od prvog nastupa za Srbiju, koji je zabeležio 2020. godine protiv Mađarske u Ligi nacija, propustio je ukupno 28 utakmica nacionalnog tima. Taj broj dodatno će se uvećati ovog novembra, jer ga neće biti ni u duelima sa Nemačkom i Grčkom. Dakle, ravno 30!

Selektor Veljko Paunović potvrdio je da je Vlahović izrazio želju da zbog privatnih razloga preskoči predstojeće reprezentativne obaveze. Tako će ostati bez nastupa u čitavom aktuelnom ciklusu Lige nacija. Prethodna dva okupljanja, u septembru i oktobru, takođe je propustio, ali tada zbog problema sa povredom.