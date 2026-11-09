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Fudbaler Đera je dobio priliku da se nađe na spisku reprezentativaca usled otkaza koji su stigli od nekoliko fudbalera.

Na konferenciji za medije uoči utakmica protiv Nemačke i Grčke u Ligi nacija Veljko Paunović je govorio o problemima koji imaju određeni fudbaleri sa spiska zbog čega neće biti deo nacionalnog tima ovog novembra.

Tada je otkrio i da je prvi put poziv upućen Miljanu Krpiću.

1/5 Vidi galeriju Miljan Krpić, novi reprezentativac Srbije Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Prvo se javio Aleksa Terzić. Imao je infekcioni proces zbog koga je njegova krvna slika bila loša. Nije ni igrao, treba mu duži oporavak. Drugi je Strahinja Pavlović, ispratili ste to, usred udarca u bubreg je pod posmatranjem. Čuo sam se sa njim, treba da ima dodatne analize. Nekim čudim bih voleo da se priključi, ali iz tog razloga smo pozvali Milana Krpića iz Đera naknadno. Bilo je pitanja u vezi njega, daćemo mu priliku da se pokaže", rekao je Paunović.

Miljan Krpić je rođen u Vrbasu, ima 23 godine i ponikao je u omladinskoj školi TSC-a.

Sa 16 godina je prešao u mladi tim Puškaš Akademije, a dve godine kasnije se vratio u TSC, odakle je na leto 2023. godine prešao u Voždovac

U Đer je prešao 2024. godine, a danas je kapiten i ključni igrač ove ekipe koja je posle 13 kola na deobi druge pozicije na tabeli sa 23 bodova koliko ima i Ferencvaroš, sa bodom manje od Puškaš Akademije.

Sprečena krađa Mađara

Tako je Srbija sprečila još gubitak još jednog fudbalera od strane reprezentacije Mađarske.

Podsetimo, za naše severne komšije već nekoliko godina redovno igra Miloš Kerkez koji je u međuvremenu postao zvezda Premijer lige i trenutno je član Liverpula.

1/11 Vidi galeriju Miloš Kerkez u Liverpulu Foto: FK Liverpul

Mađari su o interesovanju za Krpića otvoreno govorili ove godine.

"Pratili smo Krpića poslednjih meseci i odlučili da nam je takav igrač potreban. Nije dobio poziv za martovske mečeve, ne može da igra, jer ne ispunjava FIFA propise. Inače bismo ga pozvali. Pratićemo situaciju i pokušati da rešimo problem", govorio je selektor Mađarske Marko Rosi početkom 2026. godine.

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