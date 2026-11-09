FUDBALSKI SAVEZ ŠPANIJE SE HITNO OGLASIO ZBOG JAMALA! Stigle su loše vesti, evo šta se dešava sa Laminom!
Fudbalski savez Španije naveo je i da će krilni napadač Barselone u narednim danima biti podvrgnut terapijama sa ciljem da bude spreman za meč protiv Engleske u nedelju.
U poslednja dva kola Grupe 3 "A" divizije Lige nacija, reprezentacija Španije će prvo u četvrtak, 12. novembra, igrati u Pragu protiv Češke, da bi tri dana kasnije u Madridu dočekala Englesku.
Jamal je povredu zadobio u utakmici između Barselone i Atletiko Madrida, odigrane u nedelju u okviru Primere.
Uz Jamala, koji je ove sezone odigrao ukupno 16 utakmica, postigao 13 golova i upisao 12 asistencija za ekipu Barselone, meč protiv Češke propustiće i Mikel Ojarzabal.
Napadač Real Sosijedada oporavlja se od gripa, ali će biti spreman za duel sa Engleskom.
Nakon četiri odigrana kola u Grupi 3, reprezentacija Španije je već obezbedila plasman u četvrtfinale i zauzima prvo mesto na tabeli sa maksimalnih 12 bodova.