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Fudbalski savez Španije naveo je i da će krilni napadač Barselone u narednim danima biti podvrgnut terapijama sa ciljem da bude spreman za meč protiv Engleske u nedelju.

U poslednja dva kola Grupe 3 "A" divizije Lige nacija, reprezentacija Španije će prvo u četvrtak, 12. novembra, igrati u Pragu protiv Češke, da bi tri dana kasnije u Madridu dočekala Englesku.

Jamal je povredu zadobio u utakmici između Barselone i Atletiko Madrida, odigrane u nedelju u okviru Primere.

Uz Jamala, koji je ove sezone odigrao ukupno 16 utakmica, postigao 13 golova i upisao 12 asistencija za ekipu Barselone, meč protiv Češke propustiće i Mikel Ojarzabal.

1/5 Vidi galeriju Lamin Jamal na dodeli Zlatne lopte Foto: LounisPhotography/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Li Ying / Xinhua News / Profimedia, Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia

Napadač Real Sosijedada oporavlja se od gripa, ali će biti spreman za duel sa Engleskom.

Nakon četiri odigrana kola u Grupi 3, reprezentacija Španije je već obezbedila plasman u četvrtfinale i zauzima prvo mesto na tabeli sa maksimalnih 12 bodova.