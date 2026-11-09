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Fudbalski klub Partizan obavestio je javnost da će komemoracija povodom smrti legendarnog asa Dževada Prekazija biti održana u sredu, 11. novembra, od 11 časova u foajeu centralne lože stadiona u Humskoj.

Prekazi je preminuo u 70. godini, ostavivši neizbrisiv trag u istoriji crno-belih, ali i u analima srpskog i turskog fudbala.

- Fudbalski klub Partizan obaveštava javnost da će komemoracija povodom smrti legendarnog fudbalera Dževada Prekazija biti održana u sredu, 11. novembra, sa početkom u 11 časova, u foajeu centralne lože Stadiona Partizana.

Dževad Prekazi preminuo je u 70. godini života, ostavivši neizbrisiv trag u istoriji Fudbalskog kluba Partizan, kao i u srpskom i turskom fudbalu.

1/14 Vidi galeriju Dževad Prekazi Foto: Printskrin

O značaju njegove sportske karijere, ugledu koji je uživao i poštovanju koje je stekao svedoče brojne poruke saučešća i izrazi tuge navijača, nekadašnjih saigrača i sportske javnosti u Srbiji i Turskoj.

Komemoracija će biti prilika da se klub, njegovi predstavnici, nekadašnji saigrači, prijatelji i poštovaoci oproste od Dževada Prekazija i odaju počast njegovom životu i izuzetnom doprinosu fudbalu - stoji na sajtu FK Partizan.