FK PARTIZAN SE OGLASIO! Poznat datum i termin komemoracije Dževadu Prekaziju!
Fudbalski klub Partizan obavestio je javnost da će komemoracija povodom smrti legendarnog asa Dževada Prekazija biti održana u sredu, 11. novembra, od 11 časova u foajeu centralne lože stadiona u Humskoj.
Prekazi je preminuo u 70. godini, ostavivši neizbrisiv trag u istoriji crno-belih, ali i u analima srpskog i turskog fudbala.
- Fudbalski klub Partizan obaveštava javnost da će komemoracija povodom smrti legendarnog fudbalera Dževada Prekazija biti održana u sredu, 11. novembra, sa početkom u 11 časova, u foajeu centralne lože Stadiona Partizana.
Dževad Prekazi preminuo je u 70. godini života, ostavivši neizbrisiv trag u istoriji Fudbalskog kluba Partizan, kao i u srpskom i turskom fudbalu.
O značaju njegove sportske karijere, ugledu koji je uživao i poštovanju koje je stekao svedoče brojne poruke saučešća i izrazi tuge navijača, nekadašnjih saigrača i sportske javnosti u Srbiji i Turskoj.
Komemoracija će biti prilika da se klub, njegovi predstavnici, nekadašnji saigrači, prijatelji i poštovaoci oproste od Dževada Prekazija i odaju počast njegovom životu i izuzetnom doprinosu fudbalu - stoji na sajtu FK Partizan.