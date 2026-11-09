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"Fokusiran sam na to da igram utakmicu po utakmicu, ali u svojoj glavi znam da bih voleo da ostanem. To zavisi od mnogo faktora i različitih okolnosti. Ipak, moja želja je da ostanem, ovde sam srećan, a srećna je i moja porodica", rekao je 34-godišnji brazilski golman.

Fudbaleri Liverpula pobedili su u nedelju u Londonu ekipu Kristal Palasa sa 3:1, u meču 15. kola Premijer lige.

Liverpul se nalazi na četvrtom mestu Premijer lige sa 18 bodova.

Alison je od dolaska iz Rome 2018. godine odigrao 347 utakmica za Liverpul, osvojivši dve Premijer lige, jednu Ligu šampiona i jedno Svetsko klupsko prvenstvo. Postoji mogućnost da u junu naredne godine napusti klub kao slobodan igrač.

1/6 Vidi galeriju Alison Beker Foto: EPA/ADAM VAUGHAN, Profimedia

Iako mu klub još uvek nije ponudio novi ugovor, Alison se nada da će do toga doći, dok njegov agent trenutno vodi razgovore sa čelnicima Liverpula.

"I dalje sam gladan trofeja i želim da pružam dobre partije. I dalje želim da igram na najvišem nivou što je duže moguće i to je ono o čemu razmišljam", rekao je Alison.

Sledi reprezentativna pauza, a Liverpul naredni meč u Premijer ligi igra na svom terenu protiv Mančester junajteda, koji se nalazi u zoni ispadanja, na 18. mestu.