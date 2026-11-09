Fudbalski klub Sasuolo smenio je danas Alberta Akvilanija sa mesta trenera, nakon serije slabih rezultata.
Fudbal
SADA JE STVARNO KRAJ! Nemanja Matić ostao bez trenera!
Slušaj vest
Sasuolo je u subotu na gostovanju poražen od Rome sa 0:3, što je bio peti vezani poraz za taj tim u Seriji A, posle čega zauzimaju 17. mesto sa osam bodova.
Akvilani (42), bivši italijanski fudbaler, preuzeo je Sasuolo na početku sezone, a prethodno je vodio Pizu i Katancaro.
Nemanja Matić na meču Sasuolo - Juventus Foto: Giuseppe Maffia / Alamy / Profimedia, Emanuele Pennacchio / imago sportfotodienst / Profimedia, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Bivši italijanski reprezentativac je tokom igračke karijere nastupao za Romu, Liverpul, Juventus, Milan, Fjorentinu, Sporting iz Lisabona, Peskaru, Sasuolo i Las Palmas.
Sasuolo će posle reprezentatvine pauze takmičenje u Seriji A nastaviti domaćom utakmicom protiv Đenove.
Reaguj
Komentariši