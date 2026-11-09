Slušaj vest

Sasuolo je u subotu na gostovanju poražen od Rome sa 0:3, što je bio peti vezani poraz za taj tim u Seriji A, posle čega zauzimaju 17. mesto sa osam bodova.

Akvilani (42), bivši italijanski fudbaler, preuzeo je Sasuolo na početku sezone, a prethodno je vodio Pizu i Katancaro.

Nemanja Matić na meču Sasuolo - Juventus Foto: Giuseppe Maffia / Alamy / Profimedia, Emanuele Pennacchio / imago sportfotodienst / Profimedia, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Bivši italijanski reprezentativac je tokom igračke karijere nastupao za Romu, Liverpul, Juventus, Milan, Fjorentinu, Sporting iz Lisabona, Peskaru, Sasuolo i Las Palmas.

Sasuolo će posle reprezentatvine pauze takmičenje u Seriji A nastaviti domaćom utakmicom protiv Đenove.

Ne propustiteFudbalNEMANJA VIDIĆ I MATIĆ JAVNO ISPROZIVALI BIVŠEG PREDSEDNIKA FSS: "Jel bio Kokeza"? Opšti haos na Instagramu posle ovog komentara! (FOTO)
vidic-nemanja-67.jpg
Fudbal"BABINE MOLITVE SU POMOGLE DA USPEM" Nemanja Matić otvorio dušu: Deda ga slao na njivu, a onda mu na rastanku pružio ruku i rekao OVO!
Nemanja Matić
Fudbal"CRNOGORAC, MRSKO MU DA SE RADUJE" Nemanja Matić komentarom o svom saigraču nasmejao celu Italiju!
Nemanja Matić na meču Sasuolo - Juventus
FudbalON JE ŠAMPION SA VELIKIM "Š": Italijani oduševljeni Nemanjom Matićem! Srbin sve oborio s nogu, Apenini u transu zbog njega!
Nemanja Matić na meču Sasuolo - Juventus

00:15
Milan Vasić i Nemanja Matić igraju kolo u Velikoj Hoči na Kosovu i Metohiji Izvor: Instagram