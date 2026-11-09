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Fudbaleri Crvene zvezde Timi Maks Elšnik i Bamba Dijeng odsustvovaće sa terena u narednom periodu zbog povreda zadnje lože, saopštili su danas crveno-beli.

Klub je u saopštenju naveo da je 26-godišnji senegalski napadač doživeo povredu u četvrtak na utakmici trećeg kola Lige konferencija protiv prvaka Andore Inter Eskaldesa (2:1), i da će se u puni trenažni proces vratiti po završetku reprezentativne pauze.

1/8 Vidi galeriju FK Vojvodina - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

"Stručni štab će potom proceniti kada će biti spreman da se vrati takmičarskim obavezama", dodaje se u saopštenju.

Povreda Elšnika, 28-godišnjeg slovenačkog reprezentativca, teže je prirode i on neće biti u sastavu za naredni meč u Ligi konferencija, koji Zvezda igra 26. novembra protiv Genta u Belgiji.

"Našim fudbalerima želimo brz i uspešan oporavak!", zaključuje se u saopštenju.

Zvezda je u nedelju pobedom u Novom Sadu nad Vojvodinom (1:0) osigurala titulu "jesenjeg šampiona" u Super ligi Srbije, a naredni meč crveno-beli igraju na svom terenu protiv Radnika iz Surdulice.