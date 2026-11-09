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Fudbaler Reala i francuski reprezentativac Kilijan Mbape proglašen je danas za najboljeg igrača španske La Lige za oktobar.

Mbape je odigrao tri utakmice za Real u oktobru u španskom prvenstvu, a postigao je četiri gola za madridski klub.

Povreda Mbapea na meču protiv Turske Foto: Fatih Erdogdu / Zuma Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Real je u oktobru zabeležio pobede protiv Viljareala (1:0), Sevilje (4:1) i Barselone (2:1).

Pored Mbapea za nagradu su bili nominovani Lamin Jamal (Barselona), Gonsalo Gedeš (Real Sosijedad), Alehandro Grimaldo (Atletiko Madrid) i Matijas Ditoro (Elče).

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Real, Barselona, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir