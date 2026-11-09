Real je u oktobru zabeležio pobede protiv Viljareala (1:0), Sevilje (4:1) i Barselone (2:1
Fudbal
IGRAČ MESECA: Fudbaler Reala Kilijan Mbape najbolji fudbaler La Lige u oktobru
Slušaj vest
Fudbaler Reala i francuski reprezentativac Kilijan Mbape proglašen je danas za najboljeg igrača španske La Lige za oktobar.
Mbape je odigrao tri utakmice za Real u oktobru u španskom prvenstvu, a postigao je četiri gola za madridski klub.
Povreda Mbapea na meču protiv Turske Foto: Fatih Erdogdu / Zuma Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Real je u oktobru zabeležio pobede protiv Viljareala (1:0), Sevilje (4:1) i Barselone (2:1).
Pored Mbapea za nagradu su bili nominovani Lamin Jamal (Barselona), Gonsalo Gedeš (Real Sosijedad), Alehandro Grimaldo (Atletiko Madrid) i Matijas Ditoro (Elče).
Reaguj
Komentariši