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"Leko i Dinamo potpisali su ugovor do završetka takmičarske godine uz opciju produžetka", navodi se u saopštenju zagrebačkog tima, prenela je Hina.

Bivši hrvatski reprezentativac je klupu Dinama preuzeo prošlog vikenda, nakon što je sa mesta trenera smenjen Mario Kovačević.

Leko je prvobitno trebalo da vodi Dinamo na samo dve utakmice, na gostovanjima protiv Sanderlenda u Ligi Evropa (2:0) i protiv Varaždina u domaćem prvenstvu (3:1), ali je Uprava nakon dve pobede odlučila da produži saradnju sa bivšim igračem Monaka.

Prethodno je 46-godišnji Leko vodio drugi tim Dinama.

1/5 Vidi galeriju Sanderlend - Dinamo Zagreb Foto: Mitchel Davidson / Alamy / Profimedia

Dinamo nakon 12 odigranih utakmica zauzima drugo mesto na tabeli domaćeg prvenstva sa četiri boda zaostatka, uz utakmicu manje u odnosu na vodeći Hajduk iz Splita.

U Ligi Evropa Dinamo zauzima deveto mesto sa sedam bodova.