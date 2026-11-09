ŠPANAC PREUZEO VRUĆ KROMPIR: Karlos Visens novi trener fudbalera Olimpika iz Liona
Španski fudbalski stručnjak Karlos Visens imenovan je za novog trenera Olimpika iz Liona, saopštio je večeras francuski klub.
Visens (43) je ugovor sa klubom iz Liona potpisao do 30. juna 2028. godine. Španac je na mestu trenera Olimpika zamenio Paola Fonseku, koji je prošle nedelje podneo ostavku, a onda je preuzeo Sporting iz Lisabona.
"Uprava je izabrala Visensa jer se njegov pristup fudbalu, zahtevi koje postavlja i naglasak na razvoju igrača u potpunosti uklapaju u pravac koji je klub odredio", navodi se u saopštenju Liona.
Visens je od 2021. do 2025. godine bio deo stručnog štaba Pepa Gvardiole u Mančester sitiju. On je potom u maju 2025. preuzeo Bragu, a portugalski klub je napustio pre tri nedelje.
Fudbaleri Olimpika se trenutno nalaze na petom mestu na tabeli francuskog prvenstva sa 17 bodova iz 10 utakmica.