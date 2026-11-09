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Španski fudbalski stručnjak Karlos Visens imenovan je za novog trenera Olimpika iz Liona, saopštio je večeras francuski klub.

1/6 Vidi galeriju Braga - Železničar Foto: FK Železničar

Visens (43) je ugovor sa klubom iz Liona potpisao do 30. juna 2028. godine. Španac je na mestu trenera Olimpika zamenio Paola Fonseku, koji je prošle nedelje podneo ostavku, a onda je preuzeo Sporting iz Lisabona.

"Uprava je izabrala Visensa jer se njegov pristup fudbalu, zahtevi koje postavlja i naglasak na razvoju igrača u potpunosti uklapaju u pravac koji je klub odredio", navodi se u saopštenju Liona.

Visens je od 2021. do 2025. godine bio deo stručnog štaba Pepa Gvardiole u Mančester sitiju. On je potom u maju 2025. preuzeo Bragu, a portugalski klub je napustio pre tri nedelje.

Fudbaleri Olimpika se trenutno nalaze na petom mestu na tabeli francuskog prvenstva sa 17 bodova iz 10 utakmica.