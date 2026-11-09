MILION EVRA OD MILION GROBARA: Pokrenuta velika akcija za pomoć Partizanu!
Na inicijativu fondacije "Od Partizana ništa - za Partizan sve" danas počinje akcija "Milion Evra od milion Grobara" čiji je cilj pomoć ozdravljenju celokupnog Jugoslovenskog sportskog društva Partizan.
Saopštenje fondacije prenosimo u celosti:
"Grobari, navijači Partizana.
Naše sportsko društvo se nalazi u veoma teškoj finansijskoj situaciji. Klub još uvek nekako funkcioniše, ali dokle će, niko ne zna.
Kao što smo nebrojeno puta ponovili, Partizan ima samo nas i u ovom trenutku jedino mi, navijači, možemo da mu pomognemo dok ne stane na svoje noge.
Uzimajući u obzir sve iz prošlosti, ova akcija neće biti „blanko“ pomoć klubu. Želimo da kontrolišemo gde će novac koji prikupimo ići, tako da će svaka uplata klubu biti ciljana i sa jasno određenom namenom.
Zato vas pozivamo da se, shodno svojim finansijskim mogućnostima, odazovete akciji kako bismo sačuvali naš klub i napravili zdravu osnovu za njegov oporavak.
OVO NIJE POMOĆ TRENUTNOJ UPRAVI. OVO JE POMOĆ NAŠEM PARTIZANU!
Za uplate iz Srbije:
Primalac
OPNZPS · Jedrenska 1, Zvezdara, 11050 Beograd
Dinarski račun
155-0000000087749-21
Šifra za prenos sa računa
289 — donacija fizičkog lica
Model
00
Poziv na broj
MILION-ZA-PARTIZAN
Za uplate iz inostranstva:
Pejpal: