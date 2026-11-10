Slušaj vest

Posle 15 odigranih kola srpske Superlige, šampion FK Crvena zvezda ima već 26 bodova prednosti u odnosu na najvećeg rivala FK Partizan, koji zauzima deseto mesto na tabeli.

FK Crvena zvezda je lider u srpskom fudbalskom prvenstvu sa 43 boda, dok FK Partizan ima samo 17.

Marko Arnautović na utakmici protiv Vojvodine Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Razlika od 26 bodova između Crvene zvezde i Partizana već je tema za ozbiljnu fudbalsku priču, posebno nakon poslednjeg kola, u kojem je Zvezda pobedila Vojvodinu u gostima (1:0), dok je Partizan izgubio od Mačve u Humskoj (1:2).

Crveno-beli imaju sjajan skor u domaćeg šampionatu, sa 14 pobeda, jednim remijem, bez poraza. Sa druge strane, crno-beli igraju veoma loše od početka sezone, a uz dve promene trenera upisali su samo pet pobeda, dva remija i čak osam poraza. Na klupi je Sašu Ilića zamenio Aleksandar Stanojević, međutim i on je poklekao za vikend protiv Mačve u Šapcu.

Ovakvo bodovno stanje na tabeli, dalo je brojne adute navijačima Crvene zvezde da počnu sa prozivkama ljutih rivala na društvenim mrežama. Trenutno je ponovo postala popularna pesma "Tamara"Momčila Bajagića Bajage, sa poznatim stihovima koji aludiraju na bodovno stanje između dva rivala:

- Na minus dvadeset i šest, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio kô sneg, kada ga staviš na dlan!

Baš stihove ove pesme, uz zanimljivu vizuelnu pozadinu i gol Mahmudua Bađa protiv Vojvodine u Novom Sadu, iskoristili su iz FK Crvena zvezda i prozvali rivala na svom zvaničnom Tik Tok nalogu.