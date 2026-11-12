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Nekadašnji holandski fudbaler Dirk Kajt napustio je Fenerbahče, samo nedelju dana nakon što je kao privremeni trener predvodio turski klub do pobede nad svojim bivšim timom Liverpulom (3:2) u Ligi šampiona.

1/6 Vidi galeriju Fenerbahče - Liverpul Foto: Fatih Erdogdu / Zuma Press / Profimedia

Kajt je preuzeo ekipu za taj duel u Istanbulu, iako je klub prethodno već postigao dogovor sa Emreom Belozogluom, koji je imenovan za novog trenera.

Holanđanin se u julu vratio u Fenerbahče, čiji je dres nosio od 2012. do 2015. godine, kako bi bio pomoćnik treneru Ismailu Kartalu. Kartal je podneo ostavku prošlog meseca, nakon čega je Kajt privremeno preuzeo ekipu.

Fenerbahče se oprostio od nekadašnjeg napadača porukom na društvenim mrežama.

"Od srca ti zahvaljujemo za sve što si učinio za ove boje. Danas se rastajemo, ali tvoje mesto u ovoj velikoj porodici nikada se neće promeniti", navodi se u saopštenju kluba.

Belozoglu, nekadašnji kapiten Fenerbahčea, preuzima ekipu koja se nalazi na šestom mestu turskog prvenstva, dok je u konkurenciji 36 klubova Lige šampiona na 19. poziciji.

Naredni evropski izazov Fenerbahče očekuje 25. novembra, kada će u Londonu igrati protiv Šahtjora iz Donjecka.