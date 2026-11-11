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Kajt je preuzeo ekipu za taj duel u Istanbulu, iako je klub prethodno već postigao dogovor sa Emreom Belozogluom, koji je imenovan za novog trenera.

Holanđanin se u julu vratio u Fenerbahče, čiji je dres nosio od 2012. do 2015. godine, kako bi bio pomoćnik treneru Ismailu Kartalu. Kartal je podneo ostavku prošlog meseca, nakon čega je Kajt privremeno preuzeo ekipu.

1/4 Vidi galeriju Dirk Kajt Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia

Fenerbahče se oprostio od nekadašnjeg napadača porukom na društvenim mrežama.

"Od srca ti zahvaljujemo za sve što si učinio za ove boje. Danas se rastajemo, ali tvoje mesto u ovoj velikoj porodici nikada se neće promeniti", navodi se u saopštenju kluba.

Belozoglu, nekadašnji kapiten Fenerbahčea, preuzima ekipu koja se nalazi na šestom mestu turskog prvenstva, dok je u konkurenciji 36 klubova Lige šampiona na 19. poziciji.