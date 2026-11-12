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Bivši čelnik fudbalskog kluba Dinamo Zdravko Mamić (67), koji se nalazi u bekstvu nakon pravosnažne presude hrvatskog pravosuđa, izneo je u javnost informacije o teškoj zdravstvenoj borbi koju je vodio tokom ove godine.

Tokom gostovanja na Jutjub kanalu komičara i imitatora Danka Ažića, nekadašnji fudbalski funkcioner saopštio je da mu je ustanovljen rak kože, zbog čega je bio podvrgnut operativnom zahvatu.

Stavljanje tačke na glasine

Kako bi prekinuo brojne spekulacije koje su se u javnosti pojavile o njegovom stanju, Mamić je odlučio da sam saopšti sve detalje.

"U suštini se osećam dobro, iako bih ovom prilikom podelio ekskluzivnu informaciju. Mnogo se govorilo o mom zdravlju, a mnogi su me već i prežalili. Pre sedam meseci otkriven mi je maligni melanom, nakon čega sam operisan i danas pred vama stojim kao zdrav čovek. Ovo je trenutak da to javno i zvanično saopštim", poručio je Mamić.

1/10 Vidi galeriju Zdravko Mamić Foto: EPA/Antonio Bat, Printsrkin

Reakcija na vreme i zahvalnost lekarima

Nekadašnji prvi čovek zagrebačkog kluba osvrnuo se i na učestale pozive i poruke koje su mu stizale u proteklom periodu.

"U poslednje vreme najviše me zovu ljudi koji se raspituju koliko mi je još vremena ostalo i kako sam. Ipak, imao sam sreću da problem uočim na vreme i odmah reagujem. Dugujem veliku zahvalnost lekarima koji su me lečili, a sada sam u potpunosti zdrav", dodao je Mamić.

Melanom predstavlja najagresivniji oblik malignog tumora kože, a nastaje u melanocitima, odnosno ćelijama koje proizvode pigment melanin.

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