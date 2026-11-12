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Čini se da našoj fudbalskoj reprezentaciji retko kada sve ide glatko, bez potrebe da se iz kola u kolo prati rasplet na tabeli - bilo da su u pitanju kvalifikacije, velika takmičenja ili Liga nacija. Ni ovoga puta situacija nije drugačija.

Na dva kola pre kraja Lige nacija, "orlovi" osim sopstvenog učinka moraju da prate i dešavanja u drugim grupama. Posebna pažnja večeras biće usmerena ka duelima Turske i Belgije u Izmiru, kao i Češke i Španije u Pragu.

1/14 Vidi galeriju Srbija - Grčka, Liga nacija 24.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Kako funkcioniše sistem ispadanja?

Ovogodišnje izdanje Lige nacija donelo je izmenjen sistem takmičenja. Iz elitnog ranga ne ispadaju automatski sve četiri poslednjeplasirane ekipe iz grupa. Umesto toga:

Dve najslabije četvrtoplasirane selekcije sele se direktno u Ligu B.

Preostale dve četvrtoplasirane reprezentacije u martu igraju baraž za opstanak.

Šta je potrebno "orlovima"?

Iako Srbija u prva četiri kola nije upisala nijedan bod, trenutno se ne nalazi u zoni direktnog ispadanja. Zbog bolje gol-razlike, naš tim je na ukupnoj tabeli ispred Turske i Češke. Upravo zbog toga, Srbiji bi večeras najviše odgovaralo da te dve selekcije ostanu bez bodova, kako bi zadržala trenutnu poziciju pred svoj meč.

Nakon toga, izabranike Veljka Paunovića u petak uveče očekuje duel sa Nemačkom, gde bi i jedan osvojen bod u znatno oslabljenom sastavu imao veliki značaj.

1/7 Vidi galeriju Veljko Paunović, konferencija za medije pred mečeve Lige nacija Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Sa druge strane, Norveška je takođe četvrta u svojoj grupi, ali sa tri osvojena boda trenutno nije ugrožena.

Šta donosi baraž u martu?

Ukoliko Srbija uspe da zadrži mesto među dve bolje četvrtoplasirane ekipe, u martu je čeka baraž za ostanak u Ligi A. Naša selekcija bi u tom žrebu imala status povlašćenog tima, a rival bi joj bila neka od drugoplasiranih reprezentacija iz Lige B. Takođe, učešće u baražu pomerilo bi "orlovima" start kvalifikacija za Evropsko prvenstvo za jun.

Kurir Sport / Mozzart Sport

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