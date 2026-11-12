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Višemesečna kriza u Fudbalskom savezu Srbije (FSS), kulminirala je nakon četvrtog odlaganja Izborne skupštine u poslednjih pola godine, zbog čega su predstavnici UEFA i FIFA morali da preuzmu inicijativu. Delegacija evropske i svetske kuće fudbala doputovala je u sredu u Beograd kako bi pronašla izlaz iz ove nesvakidašnje situacije i stabilizovala rad srpskog saveza.

Prema saznanjima koje je doneo SK, radom FSS u predstojećem periodu rukovodiće supervizor kog imenuju FIFA i UEFA, a zvanična potvrda ovakvog rešenja očekuje se tokom današnjeg dana.

Otkazuje se Skupština zakazana za 14. novembar

Ovakav rasplet podrazumeva da sednica Skupštine, prvobitno planirana za subotu, 14. novembar u Staroj Pazovi, neće biti održana. Razlog leži u tome što nije ispoštovan statutarni rok od osam dana za slanje poziva i pratećeg materijala delegatima. Svaka eventualna odluka doneta na takvom zasedanju bila bi pravno nevažeća i samo bi dodatno produbila krizu u Savezu.

1/4 Vidi galeriju Branko Radujko Foto: www.fss.rs

Detalji sastanaka u Beogradu

Kako prenosi SK, odluka o uvođenju prinudne uprave doneta je nakon serije razgovora koje je četvoročlana delegacija FIFA i UEFA obavila sa svim ključnim akterima u srpskom fudbalu:

"Ideja o supervizoru uobličena je posle niza sastanaka četvoročlane delegacije FIFA i UEFA sa predstavnicima FSS i takozvanim stejk holderima, reprezentativnim organizacijama uključenim u srpski fudbal. U odvojenim razgovorima učestvovali su čelnici FSS, zastupljeni na najvišem nivou, predstavnici regionalnih saveza, udruženja klubova i sindikata", navodi se u tekstu ovog izvora.

Imena samog supervizora i njegovih najbližih saradnika biće poznata uskoro, dok se raspisivanje novih izbora i formiranje novog rukovodstva Fudbalskog saveza Srbije očekuje tek na proleće.

Kurir Sport / SK

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