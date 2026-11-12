Nemanja Glušica i Radosav Petrović u raspravi posle pobede Mačve nad Partizanom u Humskoj

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Najveće iznenađenje u 15. kolu Superlige napravio je FK Mačva koji je pobedio FK Partizan u gostima, rezultatom 2:1.

Utakmicu je obeležila odlična igra fudbalera Mačve, ali i verbalni duel između trenera Šapčana Nemanje Glušice i sportskog direktora crno-belih Radosava Petrovića.

Nemanja Glušica trener fudbalera Mačve Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

U taboru FK Partizan nisu želeli da pričaju o ovom incidentu prethodnih dana. Kurir je razgovarao sa trenerom Mačve Nemanjom Glušicom, a ovo je njegovo viđenje cele situacije.

1/10 Vidi galeriju Partizan - Mačva, Super liga Srbije 8.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Šta se to desilo posle meča u Humskoj između vas i Radosava Petrovića?

- Došlo je do čarki između ljudi sa dve klupe, kada sam krenuo ka kolegi Aleksandru Stanojeviću da se pozdravim sa njim. Na to što se desilo, gledam kao na neke normalne stvari. Nije tu bilo pregrubih reči. Malo se to zakuvalo što bi se reklo, ali je kratko trajalo... Medijima je to zanimljivo, razumem, ali imam veliko poštovanje prema ljudima iz Partizana i njihovim imenima i prezimenima - rekao je Nemanja Glušica za Kurir i dodao:

00:18 Frka na kraju Partizan - Mačva Izvor: Arena Sport

- Neke stvari se ne iznose u javnost... Jeste interesantno, jeste da upada u oči, posebno što je sve zabeležila TV kamera, ali nema potrebe previše pisati i pričati o tome. Ponavljam, sve je bilo u granicama normale.

Veliki intervju sa Nemanjom Glušicom čitajte za vikend u Kuriru. Trener Mačve pričao je o svom klubu, životnom i putu trenera, igračima sa kojima radi, specifičnom odnosu sa upravom i svim nedaćama sa kojima se susretao tokom svoje trenerske karijere.