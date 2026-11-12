Slušaj vest

Fudbalski klub Mančester junajted raskinuo je saradnju sa dosadašnjim šefom stručnog štaba Majklom Kerikom, prenosi poznati insajder Fabricio Romano.

Odluka o smeni doneta je neposredno nakon što su „crveni đavoli“ na svom terenu odigrali nerešeno protiv Aston Vile (4:4), čime su skliznuli u zonu ispadanja na tabeli Premijer lige, uz svega jednu ostvarenu pobedu u uvodnih deset kola.

Majkl Kerik na klupi Junajteda Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, Ian Lyall / AFP / Profimedia

Karik je u četvrtak ujutru uobičajeno došao u trening-centar Karington, gde ga je dočekao sastanak sa najužim rukovodstvom kluba. Izvršni direktor Omar Barada, sportski direktor Džejson Vilkoks i suvlasnik ser Džim Retklif tom prilikom su mu saopštili da je razrešen dužnosti. Prema trenutnim informacijama, kao prvi favorit za njegovog naslednika figurira argentinski stručnjak i aktuelni selektor Sjedinjenih Američkih Država, Maurisio Poketino, dok se zvanično oglašavanje kluba očekuje do kraja dana.

Od Lige šampiona do borbe za opstanak

Kerik je na klupu Junajteda seo u januaru kao privremeno rešenje, a nakon što je uspeo da ekipu dovede do trećeg mesta u prvenstvu i obezbedi plasman u Ligu šampiona, uprava ga je prošlog maja nagradila dvogodišnjim ugovorom.

Međutim, nova sezona donela je potpuni rezultatski sunovrat:

Ekipa je u prvih deset kola osvojila samo osam bodova.

Tim se nalazi u seriji od osam uzastopnih utakmica bez trijumfa.

Pritisak je postao neizdrživ nakon teških poraza od Bornmuta i Koma, uz vidno narušenu atmosferu u svlačionici.

Kako navode izvori bliski klubu, Barada i Vilkoks su mu mesecima pružali podršku, ali su na kraju izgubili veru da on može da preokrene situaciju.

Treća smena u eri Retklifa 

Otkako je Džim Retklif putem svoje kompanije preuzeo suvlasnički udeo u Mančester junajtedu, ovo je već treći put da klub menja stalnog trenera - pre Kerika, otkaze su dobili Erik ten Hag i Ruben Amorim.

Pred timom sa Old Traforda sada je reprezentativna pauza, nakon koje ih u nedelju, 22. novembra, očekuje gostovanje najvećem rivalu, ekipi Liverpula.

Ne propustiteFudbalMAJKL KERIK JE BIVŠI - JUNAJTED PREGOVARA SA LEGENDARNIM TRENEROM: Evo ko je na meti slavnog kluba sa "Old Traforda"
Majkl Kerik
FudbalKATASTROFA NA OLD STAFORDU KAKVA SE NE PAMTI! Čelnici Mančestera izgubili strpljenje za Kerika, slavni fudbaler uskoro odlazi iz kluba?!
Majkl Kerik
FudbalBRUNO FERNANDEŠ PSOVAO PRED KAMERAMA, VODITELJKA MORALA DA SE IZVINJAVA! Kapiten Junajteda EKSPLODIRAO zbog pitanja o sukobu sa trenerom! (VIDEO)
Bruno Fernandeš
Fudbal"MOŽDA MISLITE DA SAM LUD": Trener Mančester junajteda dao neočekivan odgovor na pitanje o smeni
Majkl Kerik

 BONUS VIDEO:

00:31
Liga šampiona, otvaranje, Inter, PSŽ, Minhen, fudbal Izvor: Kurir sport