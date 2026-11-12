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Fudbalski klub Mančester junajted raskinuo je saradnju sa dosadašnjim šefom stručnog štaba Majklom Kerikom, prenosi poznati insajder Fabricio Romano.

Odluka o smeni doneta je neposredno nakon što su „crveni đavoli“ na svom terenu odigrali nerešeno protiv Aston Vile (4:4), čime su skliznuli u zonu ispadanja na tabeli Premijer lige, uz svega jednu ostvarenu pobedu u uvodnih deset kola.

1/7 Vidi galeriju Majkl Kerik na klupi Junajteda Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, Ian Lyall / AFP / Profimedia

Karik je u četvrtak ujutru uobičajeno došao u trening-centar Karington, gde ga je dočekao sastanak sa najužim rukovodstvom kluba. Izvršni direktor Omar Barada, sportski direktor Džejson Vilkoks i suvlasnik ser Džim Retklif tom prilikom su mu saopštili da je razrešen dužnosti. Prema trenutnim informacijama, kao prvi favorit za njegovog naslednika figurira argentinski stručnjak i aktuelni selektor Sjedinjenih Američkih Država, Maurisio Poketino, dok se zvanično oglašavanje kluba očekuje do kraja dana.

Od Lige šampiona do borbe za opstanak

Kerik je na klupu Junajteda seo u januaru kao privremeno rešenje, a nakon što je uspeo da ekipu dovede do trećeg mesta u prvenstvu i obezbedi plasman u Ligu šampiona, uprava ga je prošlog maja nagradila dvogodišnjim ugovorom.

Međutim, nova sezona donela je potpuni rezultatski sunovrat:

Ekipa je u prvih deset kola osvojila samo osam bodova.

Tim se nalazi u seriji od osam uzastopnih utakmica bez trijumfa.

Pritisak je postao neizdrživ nakon teških poraza od Bornmuta i Koma, uz vidno narušenu atmosferu u svlačionici.

Kako navode izvori bliski klubu, Barada i Vilkoks su mu mesecima pružali podršku, ali su na kraju izgubili veru da on može da preokrene situaciju.

Treća smena u eri Retklifa

Otkako je Džim Retklif putem svoje kompanije preuzeo suvlasnički udeo u Mančester junajtedu, ovo je već treći put da klub menja stalnog trenera - pre Kerika, otkaze su dobili Erik ten Hag i Ruben Amorim.

Pred timom sa Old Traforda sada je reprezentativna pauza, nakon koje ih u nedelju, 22. novembra, očekuje gostovanje najvećem rivalu, ekipi Liverpula.

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