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Fudbalski reprezentativac Škotske Skot Mektomini otkrio je da je bio životno ugrožen tokom Mundijala 2026, ali da je igrao fudbal na sopstvenu odgovornost.

Skot Mektomini bio je pod anestezijom dva dana pre početka Svetskog prvenstva. Početkom juna podvrgnut je kardiološkoj intervenciji koja je uključivala električne šokove.

Skot Mektomini na treningu, u kampu reprezentacije Škotske Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Elektrošok u predelu srca

Skot Mektomini govorio je o svojim zdravstvenim problemima u intervjuu za Bi-Bi-Si. Škot je otkrio da mu je pre početka Svetskog prvenstva dijagnostikovana aritmija, odnosno nepravilan rad srca. Zbog tih problema Mektomini je otišao u bolnicu u Bostonu. Samo nekoliko dana kasnije, bio je starter na utakmici Škotske protiv Haitija (1:0).

Tek kasnije, u septembru, Skot Mektomini, inače fudbaler Napolija, podvrgnut je kateterskoj ablaciji u Mančesteru i potpuno je izlečio aritmiju. Bio je toliko željan da igra na svom prvom Svetskom prvenstvu, pa se poigrao i sa svojim životom.

- Morao sam da primim elektrošok u predelu srca. Bilo je to dva dana pre utakmice sa Haitijem. Spremao sam se tako dobro, bio sam u odličnoj formi, a onda se desi tako nešto - otkrio je Skot Mektomini, koji je na SP takođe odigrao svih 90 minuta u porazima od Maroka i Brazila.

Ne ide sve kako poželiš

Pitaš se: "Kako mi se ovo dešava?"

- Moraš da nastaviš dalje. Takve su karte koje dobiješ u fudbalu. Ponekad stvari jednostavno ne idu onako kako želiš. Bio sam 100% spreman, ali naravno, kada dva dana pre prve utakmice na Svetskom prvenstvu sediš u bolničkom krevetu i čekaš da te uspavaju, to baš i nije idealna situacija, zar ne?

Mektomini je pohvalio sve ljude iz reprezentacije Škotske i medicinsko osoblje koje je brinulo o njemu tokom jeseni. Propustio je prve četiri utakmice Škotske u Ligi nacija, u kojima je Tartan armija zabeležila pobedu, remi i dva poraza. Ponovo je u nacionalnom timu Škotske. Večeras bi trebalo da zaigra protiv Severne Makedonije, dok u ponedeljak gostuje u Švajcarskoj.

- Da, dobro sam. Osećam se mnogo, mnogo bolje nego ranije. Imam utisak da je to bilo nešto što je moralo da se uradi. U karijeri naiđete na trenutke kada vas neke stvari mogu pomalo zateći nespremne.

1/8 Vidi galeriju Skot Mektomini Foto: Printskrin/Instagram

Zdravlje ipak najvažnije

Imao je šta Škot da kaže o svom zdravstvenom stanju.

- Naravno, to izgleda mnogo ozbiljnije ljudima u medijima, kao i porodici i prijateljima koji vam se javljaju nakon što pročitaju vesti o problemima sa srcem, ali reč je o relativno jednostavnoj proceduri, koja je u Mančesteru prošla zaista, zaista dobro.

- Zato sam iskreno srećan što sam se vratio i što ponovo igram fudbal. To je najvažnija stvar u mom životu – i uvek će biti – jer želim da se vratim, ponovo se dokažem i podignem svoju igru na viši nivo - istakao je Skot Mektomini.